Имидж испорчен. Смерть в сиквеле "Секса в большом городе" обрушила акции Peloton

Один из популярных персонажей умер после того, как использовал велотренажер известного бренда. В день выхода серии акции подешевели на 11%.

Акции компании по производству тренажеров Peloton рухнули из-за смерти персонажа в сиквеле сериала "Секс в большом городе". Подробности сообщил сайт CNBC.

9 декабря в эфире телеканала HBO Max показали первую серию нового сериала под названием "And Just Like That ("И просто так"), в которой скончался мистер Биг (его сыграл Крис Нот). По сюжету у мужчины начался сердечный приступ после 45-минутного занятия на велотренажере Peloton. В тот же день акции компании подешевели на 11% до $40,7.

10 декабря стоимость ценных бумаг Peloton упала еще на 5,4% и по итогам торгов составила $38,51. Стоит отметить, что после показа эпизода цена достигла 52-недельного минимума в $37,67. Всего за год акции обвалились на 75% и теперь рыночную стоимость производителя оценивают примерно в $12,6 млрд.

Организация опубликовала официальное заявление, взяв комментарий у своего консультанта по вопросам здоровья кардиолога Сюзанны Стейнбаум. Как заявила доктор, к сердечному приступу мистера Бига скорее всего привел его нездоровый образ жизни: алкоголь, сигары и большие стейки. Она также напомнила, что в шестом сезоне "Секса в большом городе" персонаж пережил сердечное заболевание и операцию по шунтированию, поэтому подвергал себя большому риску.

"Этот выбор образа жизни и, вероятно, даже его семейная история, которая часто является важным фактором, были вероятной причиной его смерти. Езда на Peloton Bike, возможно, даже помогла отсрочить его сердечный приступ", — заключила Сюзанна Стейнбаум.

Пресс-секретарь Peloton Дениз Келли в комментарии BuzzFeed News рассказала: компания знала о показе велотренажера, как и об эпизодической роли инструктора Джесса Кинга, но не о его трагической роли в сериале.

"По соображениям конфиденциальности HBO не раскрывала Peloton более обширный контекст, окружающий эту сцену, заранее", — объяснила она.

Аналитик Credit Suisse Каумил Гаджравала снизил целевую цену компании более чем наполовину — cо $112 до $50, и снизил рейтинг акций с "превосходного" на "нейтральный". По данным CNBC, это вызвало у инвесторов серьезные опасения по поводу имиджа продукции Peloton и падения спроса, а руководство снизило готовой прогноз прибыли и приостановил набор сотрудников.

Как предполагает аналитик BMO Capital Markets Симеон Сигель, демонстрация продукции Peloton в "Сексе в большом городе" может указывать на потенциальные проблемы с брендом. Эксперт спрогнозировал целевую цену акций в $45.

"Маловероятно, что это повлияет на продажи, возникает вопрос, теряет ли PTON степень контроль над своей подачей истории что, возможно, является его самым большим достижением на сегодняшний день. Хотя любой пиар считается хорошим пиаром, трудно игнорировать перемену в общественном восприятии Peloton", — заявил он.

В 2020 году Peloton значительно увеличил продажи из-за пандемии, ведь многие люди покупали тренажеры, не имея возможности посещать спортзалы из-за карантина. В 2021-м ситуация кардинально изменилась благодаря массовой вакцинации и ослаблению ограничений, поэтому компания сделала большие скидки на свои тренажеры. В мае произошел скандал из-за одной смерти и десятка травм на беговых дорожках — Peloton отозвала свои устройства после проверки со стороны регулирующих органов.

