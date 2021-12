В Сети разгорелся скандал из-за первой серии сиквела "Секса в большом городе"

Фанаты ждали возвращения любимых героев 11 лет и очень сильно разочаровались

9 декабря 2021 года состоялась мировая премьера долгожданного продолжения сериала "Секс в большом городе" под названием And Just Like That ("И просто так"). На канале HBO Max выложили первые два эпизода сиквела, и уже первая серия вызвала возмущение и разочарование фанатов, ожидавших возвращения любимых героев 11 лет. Ведь последний — шестой сезон сериала "Секс в большом городе" вышел в 2004 году, а два полнометражных фильма вышли экраны в 2008 и 2010 годах.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Продюсеры, ранее сообщавшие, что никто из главных героев не умрет уже в первых эпизодах сиквела, не сдержали своего обещания. Так, в первой серии Кэрри Брэдшоу (героиня Сары Джессики Паркер) посетила концерт своей дочери Шарлотты, а когда вернулась домой, то заметила Мужчину ее мечты на полу в ванной без сознания. Ему стало плохо из-за сердечного приступа. Оказывается, после физических нагрузок на велотренажере сердце мистера Бига (герой Криса Нота) не выдержало и он умер.

[ + – ] В первом эпизоде фанатов сериала ждет неожиданная смерть мистера Бига

Фанаты, с нетерпением ожидавшие первые эпизоды долгожданного сиквела, уже начали резко возмущаться из-за такого решения продюсеров и сценаристов.

"То есть мы ждали этого 17 лет, чтобы вы убили мистера Бига в первые 10 минут????", "Я не была готова плакать в первой же серии", — высказываются разочарованные фанаты в Twitter.

[ + – ] Зрители разочарованы решением сценаристов

Ранее мы сообщали о том, какие гонорары получили за каждую серию сиквела "И просто так" главные актрисы. Как стало известно, 56-летняя Сара Джессика Паркер заработала гораздо больше, чем ее коллеги Синтия Никсон и Кристин Дэвис за 10 эпизодов картины.

Напомним, на премьере "И просто так" 9 декабря 2021 главные актеры картины вышли на красную дорожку в Нью-Йорке в очень стильных и элегантных образах.