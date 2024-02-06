Рамина Эсхакзай посетила знаменитую квартиру Кэрри Брэдшоу (фото)

Журналистка прибыла в Нью-Йорк по рабочим вопросам. Она уже встретилась с моделью Алиной Байковой.

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Украинская журналистка Рамина Эсхакзай посетила квартиру главной героини культового сериала "Секс в большом городе" в Нью-Йорке. Снимками она делится в Instagram.

"Узнали место?" — спросила подписчиков интервьюер.

Многие сразу поняли, что это тот самый дом Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер. Кстати, на легендарном здании висит украинский флаг.

"Вероятно, что это место узнают все девочки. Особенно те, кто видел 8 сезонов и 2 полнометражных фильма", "Да, "Секс и город". Неужели на этой локации наш флаг?", "Боже, это же мечта там побывать! Кайф какой!" — пишут в комментариях фолловеры Рамины Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай

Журналистка отметила, что прибыла на другой континент только из-за рабочих вопросов.

"Я сюда приехала исключительно работать. У меня нет времени пойти на свидание, на кофе или сделать фотосет", — отметила Рамина.

Фото: скріншот

В частности, она показала, как встретилась с моделью Алиной Байковой, которая родилась в Кропивницком, однако много лет живет в США.

Алина Байкова Фото: скріншот

Напомним, Рамина Эсхакзай прокомментировала усиление мобилизации в Украине.

Также Фокус писал о том, как Рамина Эсхакзай попала под обстрел в Бахмуте.