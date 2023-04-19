Рамина Эсхакзай объявила о расставании с женихом после пяти лет отношений

В 2021 году пара обручилась, однако сейчас решила закончить свою общую историю.

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31-летняя украинская блогер и журналистка Рамина Эсхакзай объявила о расставании со своим женихом. Об этом интервьюер сообщила в Instagram.

Эсхакзай и адвокат Евгений Пронин были вместе около пяти лет, а в 2021 они обручились.

"Последние пять лет были точно лучшими и успешными в нашей жизни. Мы завершаем наши отношения с уважением и поддержкой друг друга. В наших отношениях не было обманов, измен или физических издевательств. Мы не хотим давать никаких комментариев относительно причин нашего расставания. Грязного белья не будет. Хотим быть примером того, как взрослые люди принимают взвешенные решения! Спасибо друг другу за все!🤍" — написали они в соцсетях.

Рамина Эсхакзай объявила о расставании с женихом

В частности, Рамина отметила, что никаких комментариев они с экс-бойфрендом не будут давать:

"И такое в жизни бывает. От меня не ждите никаких комментариев или интервью на эту тему. Никаких исключений для коллег журналистов. Спасибо".

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин

До отношений с Евгением блогер встречалась с певцом Виталием Козловским. Впрочем, их роман закончился в 2017 году.

Евгений Пронин появлялся в нескольких видео на YouTube-канале Рамины. В частности, они разговаривали о завершении проекта "Ходят слухи" (так раньше назывался канал журналистки), вспоминая истории съемок популярных интервью.

Также ранее Эсхакзай и Пронин записывали ответы на юридические вопросы, где бойфренд знаменитости был в роли эксперта.

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин

Отметим, что 1 марта 2023 года на своей странице в соцсети Евгений Пронин поздравил блогера с днем рождения: "Бесспорный номер 1♥️ С днем рождения @raminalalala".

Рамина Эсхакзай

Напомним, Рамина Эсхакзай попала под обстрел в Бахмуте.

Также Фокус писал о самых громких расставаниях известных украинцев в 2022 году.