Дорофеева и Кличко. Кто из известных украинцев развелся в 2022 году

Ряд знаменитых пар не пережил испытание полномасштабной войной.

Related video

В 2022 году из-за начала полномасштабной войны в Украине увеличилось количество разводов. Ряд пар не пережил тяжелое испытание. Только с марта по октябрь зафиксировано более 50 тысяч разводов украинцев. При том, что за весь 2021 год было 29 587 бракоразводных процессов.

Среди пар, решивших закончить свои официальные отношения в 2022 году, были и украинские звезды.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Звездная пара, об отношениях которой было известно более 10 лет, в марте 2022 объявила о разводе. Как оказалось впоследствии, знаменитости начали жить отдельно еще в январе этого же года и планировали рассказать о своем новом семейном статусе 1 марта, в начале весны, однако война внесла свои коррективы. И тогда украинцам было не до разводов звезд.

Поэтому в середине месяца Дорофеева и Дантес решили рассказать своим фанатам о решении закончить многолетние отношения. Тогда они отметили, что остаются лучшими друзьями.

[ + – ] Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: nadyadorofeeva

Михаил и Даша Кацурины

Пара киевских рестораторов объявила о своем разводе в один день со своими друзьями — Дантесом и Дорофеевой. Как оказалось, украинская певица начала встречаться с Михаилом Кацуриным, а Дантес — с Дашей.

Владельцы сети "Приветов" поженились в 2015 году, за 7 лет брака у пары родилось двое детей: дочь Александра и сын Иван. Первенец Михаила и Даши Кацуриной пошла в первый класс в сентябре 2022 в Варшаве. И сейчас Даша Кацурина живет на две страны — Польшу и Украину.

[ + – ] Михаил Кацурин с детьми Фото: Instagram @misha_katsurin

Дмитрий Ступка и Полина Логунова

Также весной 2022 года стало известно о разрыве актера Дмитрия Ступки и телеведущей Полины Логуновой. Знаменитости поженились в 2016, а год спустя впервые стали родителями. У пары родилась дочь Богдана.

Впрочем, впоследствии телеведущая переехала в США и обрела новую любовь — американца Фредрика, с которым уже обручилась.

[ + – ] Дмитрий Ступка и Полина Логунова

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко

Популярный актер украинских фильмов и сериалов Тарас Цымбалюк объявил о разводе со своей женой, звездной визажисткой Тиной Антоненко после года официальных отношений. Сообщалось, что причиной разрыва стала война.

Впрочем, недавно актер подтвердил слухи о романе с новой возлюбленной — ресторатором Светланой Готочкиной.

[ + – ] Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко

Анастасия Топольская и Сергей Лещенко

В частности, в 2022 году стало известно о разводе члена Наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко и диджейки Анастасии Топольской (более известная как Dj Nastia).

Брак супруги заключили в 2017 году. Впрочем, в последнее время диджейка делилась снимками с новым бойфрендом, поэтому новость о разводе пары не стала шоком.

[ + – ] Анастасия Топольская и Сергей Лещенко

Валерий и Юлия Харчишины

В начале мая 2022 года фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин сообщил, что он и его жена Юлия разводятся. Кроме этого, по словам певца, у него уже давно роман с другой женщиной. С Юлией они поженились в 2009 году, за 13 лет брака у супругов родилось трое сыновей.

[ + – ] Валерий Харчишин с сыновьями

Виталий Кличко и Наталья Егорова

Под конец лета 2022 года сообщили о своем разводе и мэр Киева со своей женой Натальей. Новость о разрыве звездной пары также не повергла в шок, ведь они давно жили в разных странах: Наталья в Германии, а Виталий Кличко, соответственно, в Украине.

В настоящее время Наталья Егорова, вернувшая свою девичью фамилию, активно занимается музыкой и ведет соцсети.

Экс-супруги воспитывают трех общих взрослых детей: сыновей Егора-Даниэля и Максима и дочь Елизавету-Викторию. Все они учатся и живут за границей.

[ + – ] Виталий Кличко и Наталья Егорова Фото: Getty Images

Напомним, Валерий Харчишин показал, как российские оккупанты разрушили его дом в Гостомеле.

Также Фокус писал о том, что Наталья Кличко показала 22-летнего взрослого сына от бывшего мужа.