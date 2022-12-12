Экс-жена Виталия Кличко показала его 22-летнего сына (фото)

В августе 2022 пара объявила о разводе после 25 лет брака.

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Бывшая жена Виталия Кличко показала редкое фото с сыном мэра Киева. Кадром она поделилась в своем Instagram.

Наталья Егорова выложила снимок своего 22-летнего сына Егора-Даниэля Кличко.

"Кого можно любить больше, чем собственных детей", — подписала редкий кадр экс-возлюбленная столичного мэра.

[ + – ] Наталья Егорова с сыном от Виталия Кличко

Отметим, что Наталья Егорова и Виталий Кличко объявили о своем разводе летом 2022 года. Пара была в браке более 20 лет. Они поженились в 1997-м после двух лет романтических отношений.

От союза подрастают трое детей: 22-летний Егор-Дениэль, 17-летний Максим и 20-летняя дочь Елизавета-Виктория. Сыновья звездных супругов учатся в Великобритании, а единственная дочь — в Голландии.

После бракосочетания бывшая возлюбленная Виталия Кличко покинула карьеру модели и полностью посвятила себя семье. В последние годы Наталья Егорова живет в Германии, где занимается музыкой. Как сообщалось ранее, именно расстояние и стало основной причиной разрыва пара.

[ + – ] Наталья Егорова с детьми Фото: natalia_klitschko_official

Напомним, Владимир и Виталий Кличко примерили футболки с киевским пешеходным мостом, выдержавшим удар в октябре 2022.

Также Фокус писал о комментарии Наталии Егоровой о разводе с мэром Киева.