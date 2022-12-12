Ексдружина Віталія Кличка показала його 22-річного сина (фото)
У серпні 2022 пара оголосила про розлучення після 25 років шлюбу.
Колишня дружина Віталія Кличка показала рідкісне фото із сином від мера Києва. Знімком вона поділилася у своєму Instagram.
Наталя Єгорова виклала знімок свого 22-річного сина Єгора-Даніеля Кличка.
"Кого можна любити більше, ніж власних дітей", — підписала рідкісний кадр екскохана столичного мера.
Зазначимо, що Наталія Єгорова та Віталій Клички оголосили про своє розлучення влітку 2022. Пара була у шлюбі понад 20 років. Вони одружилися у 1997-му після двох років романтичних стосунків.
Від союзу підростає троє дітей: 22-річний Єгор-Деніель, 17-річний Максим і 20-річна донька Єлизавета-Вікторія. Сини зіркового подружжя навчаються у Великобританії, а єдина донька — у Голландії.
Після одруження колишня кохана Віталія Кличка покинула кар'єру моделі та повністю присвятила себе родині. В останні роки Наталія Єгорова живе у Німеччині, де займається музикою. Як повідомлялося раніше, саме відстань і стала основною причиною розриву пари.
Нагадаємо, Володимир та Віталій Клички приміряли футболки з київським пішохідним мостом, що витримав удар у жовтні 2022.
Також Фокус писав про коментар Наталії Єгорової щодо розлучення з мером Києва.