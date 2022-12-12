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Стиль життя

Ексдружина Віталія Кличка показала його 22-річного сина (фото)

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Фото: Getty Images | Віталій Кличко з колишньою дружиною Наталією

У серпні 2022 пара оголосила про розлучення після 25 років шлюбу.

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Колишня дружина Віталія Кличка показала рідкісне фото із сином від мера Києва. Знімком вона поділилася у своєму Instagram.

Наталя Єгорова виклала знімок свого 22-річного сина Єгора-Даніеля Кличка.

"Кого можна любити більше, ніж власних дітей", — підписала рідкісний кадр екскохана столичного мера.

Наталія Єгорова із сином від Віталія Кличка Fullscreen
Наталія Єгорова із сином від Віталія Кличка

Зазначимо, що Наталія Єгорова та Віталій Клички оголосили про своє розлучення влітку 2022. Пара була у шлюбі понад 20 років. Вони одружилися у 1997-му після двох років романтичних стосунків.

Від союзу підростає троє дітей: 22-річний Єгор-Деніель, 17-річний Максим і 20-річна донька Єлизавета-Вікторія. Сини зіркового подружжя навчаються у Великобританії, а єдина донька — у Голландії.

Після одруження колишня кохана Віталія Кличка покинула кар'єру моделі та повністю присвятила себе родині. В останні роки Наталія Єгорова живе у Німеччині, де займається музикою. Як повідомлялося раніше, саме відстань і стала основною причиною розриву пари.

Наталія Єгорова з дітьми Fullscreen
Наталія Єгорова з дітьми
Фото: natalia_klitschko_official

Нагадаємо, Володимир та Віталій Клички приміряли футболки з київським пішохідним мостом, що витримав удар у жовтні 2022.

Також Фокус писав про коментар Наталії Єгорової щодо розлучення з мером Києва.