Ексдружина Віталія Кличка показала його 22-річного сина (фото)

У серпні 2022 пара оголосила про розлучення після 25 років шлюбу.

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Колишня дружина Віталія Кличка показала рідкісне фото із сином від мера Києва. Знімком вона поділилася у своєму Instagram.

Наталя Єгорова виклала знімок свого 22-річного сина Єгора-Даніеля Кличка.

"Кого можна любити більше, ніж власних дітей", — підписала рідкісний кадр екскохана столичного мера.

[ + – ] Наталія Єгорова із сином від Віталія Кличка

Зазначимо, що Наталія Єгорова та Віталій Клички оголосили про своє розлучення влітку 2022. Пара була у шлюбі понад 20 років. Вони одружилися у 1997-му після двох років романтичних стосунків.

Від союзу підростає троє дітей: 22-річний Єгор-Деніель, 17-річний Максим і 20-річна донька Єлизавета-Вікторія. Сини зіркового подружжя навчаються у Великобританії, а єдина донька — у Голландії.

Після одруження колишня кохана Віталія Кличка покинула кар'єру моделі та повністю присвятила себе родині. В останні роки Наталія Єгорова живе у Німеччині, де займається музикою. Як повідомлялося раніше, саме відстань і стала основною причиною розриву пари.

[ + – ] Наталія Єгорова з дітьми Фото: natalia_klitschko_official

Нагадаємо, Володимир та Віталій Клички приміряли футболки з київським пішохідним мостом, що витримав удар у жовтні 2022.

Також Фокус писав про коментар Наталії Єгорової щодо розлучення з мером Києва.