Дружина Віталія Кличка вперше прокоментувала розлучення із чоловіком

Наталія Кличко підкреслила, що розлучення стало обдуманим та взаємним рішенням.

Днями мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що розлучається зі своєю дружиною Наталією, яка народила йому трьох дітей, після 25 років шлюбу, і ось тепер уже сама жінка дала свій коментар з приводу їхнього розставання, опублікувавши в Instagram пост відразу чотирма мовами: українською, російською, англійською та німецькою.

Спочатку Наталя дякує чоловікові за все, що було на їхньому спільному шляху протягом 25 років, а потім підкреслює: рішення розлучитися було взаємним і обдуманим.

"Так склалося, що за багато років життя в різних країнах наші життєві шляхи поступово розійшлися… Ми виростили 3-х приголомшливих дітей і залишаємося для них назавжди їхніми Батьками. Між нами, як і раніше, дружні, повні поваги одне до одного стосунки. Ми завжди підтримували і продовжуватимемо підтримувати один одного за будь-яких обставин… Я бажаю Віталію тільки всього найкращого… Нова "глава життя" починається…".

Наталія Єгорова та Віталій Кличко пов'язали себе узами шлюбу у 1997 році після двох років знайомства. Дружина завжди була присутня на найвідповідальніших матчах, і камери раз у раз вихоплювали її схвильоване обличчя, коли вона уважно стежила за поєдинком серед глядачів поряд із рингом. Заради чоловіка вона залишила кар'єру моделі та присвятила себе родині, народивши чемпіону трьох дітей: двох синів та доньку.

Коли у 2013 році Кличко завершив спортивну кар'єру та пішов у велику політику, Наталя підтримувала чоловіка, але завжди залишалася у тіні.

В останні роки вона живе у Німеччині, де займається музикою. Сини Кличка навчаються у Великій Британії, а дочка — у Голландії.

Нагадаємо, Наталія Кличко знайшла спосіб підтримати співвітчизників, які постраждали від війни з Росією.