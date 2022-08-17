Жена Виталия Кличко впервые прокомментировала развод с мужем

Наталия Кличко подчеркнула, что развод стал обдуманным и обоюдным решением.

На днях мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что разводится со своей женой Натальей, родившей ему троих детей, после 25 лет брака, и вот теперь уже сама женщина дала свой комментарий по поводу их расставания, опубликовав в Instagram пост сразу на четырех языках: украинском, русском, английском и немецком.

Сначала Наталья благодарит супруга за все, что было на их совместном пути в течение 25 лет, а затем подчеркивает: решение развестись было обоюдным и обдуманным.

"Так сложилось , что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись… Мы вырастили 3-их потрясающих детей и остаемся для них навсегда их Родителями. Между нами по-прежнему дружеские, полные уважения к друг другу отношения. Мы всегда поддерживали и будем продолжать поддерживать друг друга при любых обстоятельствах… Я желаю Виталию только всего самого наилучшего… Новая "глава жизни" начинается …".

Наталья Егорова и Виталий Кличко связали себя узами брака в 1997 году после двух лет знакомства. Жена всегда присутствовала на самых ответственных матчах, и камеры то и дело выхватывали ее взволнованную и внимательно следящую за поединком среди зрителей рядом с рингом. Ради мужа она оставила карьеру модели и посвятила себя семье, родив чемпиону троих детей: двух сыновей и дочь.

Когда в 2013 году Кличко завершил спортивную карьеру и пошел в большую политику, Наталья поддерживала супруга, но всегда оставалась в тени.

В последние годы она живет в Германии, где занимается музыкой. Сыновья Кличко учатся в Великобритании, а дочь – в Голландии.

Напомним, Наталья Кличко нашла способ поддержать соотечественников, пострадавших от войны с Россией.