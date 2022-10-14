Брати Клички позують у футболках із мостом Кличка, що встояв

Мер Києва з братом похвалилися обновкою з фото пішохідного мосту.

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Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир позували в нових футболках із зображенням скляного пішохідного мосту, який встояв після обстрілу ЗС РФ 10 жовтня. Знімки з'явилися в Instagram мера.

"Вистояти — це не впасти!" — свідчить напис на футболці. Віталій Кличко іронічно наголосив, що готує висловлювання для своєї нової книги.

[ + – ] Володимир і Віталій Кличко в нових футболках Фото: Instagram vitaliyklitschko [ + – ] Володимир і Віталій Кличко в нових футболках Фото: Instagram vitaliyklitschko

Нагадаємо, 10 жовтня 2022 року ЗС РФ влаштували масований обстріл українських міст. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що російські війська запустили 75 ракет по Україні, з яких 41 збили засоби ППО.

Частина ракет упала в центрі Києва, коли на вулицях було багато машин. Одна з ракет розірвалася прямо біля знаменитого Скляного мосту, що йде до арки Дружби народів на схилі Дніпра.

[ + – ] Момент удару по Скляному мосту Кличка

Але, на відміну від Кримського мосту, пішохідний міст у Києві, званий "мостом Кличка", встояв. Розбилися лише кілька скляних панелей.

Пізніше аналітики заявили, що обстріл вчинили, щоб відвернути росіян від мобілізації, яка вже перестає бути частковою, як було сказано раніше. Крім того, у РФ зростає невдоволення мобілізацією, оскільки призваних на службу відразу відправляють на передову без належної підготовки, а найчастіше й без зброї.