Братья Кличко позируют в футболках с устоявшим мостом Кличко

Мэр Киева с братом похвастались обновкой с фото пешеходного моста

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Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир позировали в новых футболках с изображением стеклянного пешеходного моста, который устоял после обстрела ВС РФ 10 октября. Снимки появились в Instagram мэра.

"Выстоять — это не упасть!", — гласит надпись на футболке. Виталий Кличко иронично отметил, что готовит высказывания для своей новой книги.

[ + – ] Владимир и Виталий Кличко в новых футболках Фото: Instagram vitaliyklitschko [ + – ] Владимир и Виталий Кличко в новых футболках Фото: Instagram vitaliyklitschko

Напомним, 10 октября 2022 года ВС РФ устроили массированный обстрел украинский городов. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что российские войска запустили 75 ракет по Украине, из которых 41 сбили средства ПВО.

Часть ракет упала в центре Киева, когда на улицах было много машин. Одна из ракет разорвалась прямо у знаменитого Стеклянного моста, который идет к Арке Дружбы народов на склоне Днепра.

[ + – ] Момент удара по Стеклянному мосту Кличко

Но, в отличие от Крымского моста, пешеходный мост в Киеве, прозванный "мост Кличко" – устоял. Разбились лишь несколько стеклянных панелей.

Позже аналитики заявили, что обстрел был учинен, чтобы отвлечь россиян от мобилизации, которая уже перестает быть частичной, как было сказано ранее. Более того, в РФ растет недовольство мобилизацией, так как призванных на службу сразу отправляют на передовую без должной подготовки, а зачастую и без оружия.