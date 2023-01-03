Дорофєєва та Клички. Хто з відомих українців розлучився у 2022 році

Низка знаменитих пар не пережила випробовування повномасштабною війною.

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У 2022 році через початок повномасштабної війни в Україні збільшилася кількість розлучень. Низка пар не пережила важке випробовування. Лише з березня по жовтень зафіксовано понад 50 тисяч розлучень українців. При тому, що за весь 2021 рік було 29 587 шлюборозлучних процесів.

Серед пар, котрі вирішили закінчити свої офіційні стосунки у 2022 році, були і українські зірки.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Зіркова пара, про стосунки якої було відомо понад 10 років, у березні 2022 оголосила про розлучення. Як виявилося згодом, знаменитості почали окремо жити ще в січні цього ж року і планували розповісти про свій новий сімейний статус 1 березня, на початку весни, проте війна внесла свої корективи. І тоді українцям було не до розлучень зірок.

Тому всередині місяця Дорофєєва та Дантес усе ж вирішили розповісти своїм фанатам про рішення закінчити багаторічні стосунки. Тоді вони зазначили, що залишаються найкращими друзями.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Володимир Дантес Фото: nadyadorofeeva

Михайло та Даша Кацуріни

Пара київських рестораторів оголосила про своє розлучення в один день зі своїми друзями — Дантесом та Дорофєєвою. Як виявилося згодом, українська співачка почала зустрічатися з Михайлом Кацуріним, а Дантес — з Дашею.

Власники мережі "Привітів" одружилися у 2015 році, за 7 років шлюбу у пари народилося двоє дітей: донька Олександра і син Іван. Первісток Михайла та Даші Кацуріної пішла до першого класу у вересні 2022 у Варшаві. І наразі Даша Кацуріна живе на дві країни — Польщу та Україну.

[ + – ] Михайло Кацурін з дітьми Фото: Instagram @misha_katsurin

Дмитро Ступка та Поліна Логунова

Також навесні 2022 стало відомо про розрив актора Дмитра Ступки та телеведучої Поліни Логунової. Знаменитості одружилися у 2016 році, а через рік вперше стали батьками. У пари народилася донька Богдана.

Втім, згодом телеведуча переїхала до США та знайшла там нове кохання — американця Фредріка, з яким уже заручилася.

[ + – ] Дмитро Ступка та Поліна Логунова

Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко

Популярний актор українських фільмів та серіалів Тарас Цимбалюк оголосив про розлучення зі своєю дружиною, зірковою візажисткою Тіною Антоненко після року офіційних стосунків. Повідомлялося, що причиною розриву стала війна.

Втім, нещодавно актор підтвердив чутки про роман з новою коханою — рестораторкою Світланою Готочкіною.

[ + – ] Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко

Анастасія Топольська та Сергій Лещенко

Зокрема у 2022 стало відомо про розлучення члена Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка та діджейки Анастасії Топольської (більш відома як Dj Nastia).

Шлюб подружжя уклало у 2017 році. Втім, останнім часом музикантка ділилася знімками з новим бойфрендом, тому новина про розлучення пари не стала шоком.

[ + – ] Анастасія Топольська та Сергій Лещенко

Валерій і Юлія Харчишини

На початку травня 2022 фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин повідомив, що він та його дружина Юлія розлучаються. Окрім цього, за словами співака, у нього вже давно роман з іншою жінкою. З Юлією вони одружилася у 2009 році, за 13 років шлюбу у подружжя народилося троє синів.

[ + – ] Валерій Харчишин із синами

Віталій Кличко та Наталія Єгорова

Під кінець літа 2022 повідомили про своє розлучення і мер Києва зі своєю дружиною Наталією. Новина про розрив зіркової пари також не стала шоком, адже вони давно мешкали в різних країнах: Наталія в Німеччині, а Віталій Кличко, відповідно, в Україні.

Наразі Наталія Єгорова, яка повернула своє дівоче прізвище, активно займається музикою та веде соцмережі.

Експодружжя виховує трьох спільних дорослих дітей: синів Єгора-Даніеля та Максима і доньку Єлизавету-Вікторію. Усі вони навчаються та живуть за кордоном.

[ + – ] Віталій Кличко та Наталія Єгорова Фото: Getty Images

Нагадаємо, Валерій Харчишин показав, як російські окупанти зруйнували його будинок у Гостомелі.

Також Фокус писав про те, що Наталія Кличко показала дорослого сина від колишнього чоловіка.