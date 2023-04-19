Раміна Есхакзай оголосила про розставання з нареченим після пʼяти років стосунків

У 2021 році пара заручилася, проте наразі вирішила закінчити свою спільну історію.

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31-річна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай оголосила про розставання зі своїм нареченим. Про це інтервʼюерка повідомила в Instagram.

Есхакзай та адвокат Євген Пронін були разом близько пʼяти років, а у 2021 вони заручилися.

"Останні пʼять років були точно найкращими та найуспішнішими в нашому житті. Ми завершуємо наші стосунки з повагою та підтримкою один одного. В наших стосунках не було обманів, зрад чи фізичних знущань. Ми не хочемо давати жодних коментарів щодо причин нашого розставання. Брудної білизни не буде. Хочемо бути прикладом того, як дорослі люди приймають зважені рішення! Дякуємо один одному за все!🤍", — написали вони у соцмережах.

Раміна Есхакзай оголосила про розставання з нареченим

Зокрема Раміна зазначила, що жодних коментарів вони з ексбойфрендом не даватимуть:

"І таке в житті буває. Від мене не чекайте жодних коментарів чи інтервʼю на цю тему. Жодних виключень для колег журналістів. Дякую".

Раміна Есхакзай та Євген Пронін

До стосунків з Євгеном блогерка зустрічалася зі співаком Віталієм Козловським. Втім, їхній роман закінчився у 2017 році.

Євген Пронін зʼявлявся в кількох відео на YouTube-каналі Раміни. Зокрема вони розмовляли про завершення проєкту "Ходят слухи" (так раніше називався канал журналістки"), пригадуючи історії зйомок популярних інтервʼю.

Також раніше Есхакзай та Пронін записували відповіді на юридичні питання, де бойфренд знаменитості був у ролі експерта.

Раміна Есхакзай та Євген Пронін

Зазначимо, що 1 березня 2023 на своїй сторінці в соцмережі Євген Пронін привітав блогерку з днем народження: "Беззаперечний номер 1♥️ З днем народження @raminalalala".

Раміна Есхакзай

Нагадаємо, Раміна Есхакзай потрапила під обстріл у Бахмуті.

Також Фокус писав про найгучніші розставання відомих українців у 2022 році.