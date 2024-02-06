Раміна Есхакзай відвідала знамениту квартиру Керрі Бредшоу (фото)

Журналістка прибула до Нью-Йорка через робочі питання. Вона вже зустрілася з моделлю Аліною Байковою.

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Українська журналістка Раміна Есхакзай відвідала квартиру головної героїні культового серіалу "Секс і місто" в Нью-Йорку. Знімками вона ділиться в Instagram.

"Впізнали місце?" — запитала підписників інтервʼюерка.

Багато хто одразу зрозумів, що це той самий будинок Керрі Бредшоу, яку зіграла Сара Джессіка Паркер. До речі, на легендарній будівлі висить український прапор.

"Певно, що це місце впізнають всі дівчатка. Особливо ті, хто бачив 8 сезонів та 2 повнометражних фільми", "Так, "Секс і місто". Невже на цій локації наш прапор?", "Боже, це ж мрія там побувати! Кайф який!" — пишуть у коментарях фоловери Раміни Есхакзай.

Раміна Есхакзай

Журналістка наголосила, що прибула на інший континет лише через робочі питання.

"Я сюди приїхала виключно працювати. В мене немає часу піти на побачення, на каву чи зробити фотосет", — зазначила Раміна.

Фото: Скріншот

Зокрема, вона показала, як зустрілася з моделлю Аліною Байковою, яка народилася в Кропивницькому, проте багато років мешкає у США.

Аліна Байкова Фото: Скріншот

Нагадаємо, Раміна Есхакзай прокоментувала посилення мобілізації в Україні.

Також Фокус писав про те, як Раміна Есхакзай потрапила під обстріл у Бахмуті.