Звезда сериала "Секс в большом городе" вышла в свет в платье украинского бренда (фото)

Синтия Никсон уже во второй раз выбирает этот украинский бренд. Накануне она посетила церемонию вручения премий за благотворительную деятельность.

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58-летняя американская актриса Синтия Никсон вышла в свет в платье украинского бренда. Кадрами звезда культового сериала "Секс в большом городе" поделилась в Instagram.

Знаменитость накануне стала гостьей мероприятия от благотворительной организации New York Women`s Foundation, на котором Никсон почтили особым отличием.

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Дженнифер Лопес примерила платье украинского бренда (фото)

Исполнительница роли Миранды Хоббс продемонстрировала красное трикотажное платье с бежевым подолом и высокой горловиной, которое вошло в коллекцию BEVZA Pre-Fall-2023. На ногах американской актрисы были черные туфли.

Синтия Никсон

Минималистичный образ Синтия украсила длинной цепочкой с подвеской и серьгами.

Синтия Никсон Фото: Getty Images

Это не единственная вещь от Светланы Бевзы, которая есть в гардеробе звезды "Секс в большом городе". Ранее Синтия демонстрировала серьги в форме золотого яйца из коллекции осень-зима-2023/24.

Синтия Никсон

В украинских брендах часто появляются звезды мирового масштаба. В частности, Дженнифер Лопес неоднократно появлялась на публике и в своих клипах в нарядах от Ивана Фролова.

Певица Рита Ора также довольно часто выходит в свет в аутфитах украинских брендов. Носителями головных уборов от Руслана Багинского становятся все больше звезд А-листа — от Пэрис Хилтон до Майли Сайрус.

Напомним, Моника Беллуччи снялась для глянца в платье украинского бренда.

Также Фокус писал о свидании другой звезды "Секс в большом городе" Ким Кэтролл и ее бойфренда.