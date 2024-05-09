Ким Кэтролл замечена на редком свидании с бойфрендом (фото)

Звезда культового сериала "Секс в большом городе" встречается с Расселом Томасом с 2016 года. До этого она трижды была замужем.

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67-летняя англо-канадская актриса Ким Кэтролл замечена на редком свидании со своим бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Секс в большом городе" держалась за руки со своим возлюбленным Расселом Томасом, 53, в Лондоне. Пару заметили, когда они выходили из магазина элитной одежды Balmain в Мейфере на Маунт-стрит.

Кэтролл продемонстрировала свое изысканное чувство стиля в светло-сером элегантном блейзере и брюках кремового оттенка. Исполнительница роли Саманты Джонс надела нежно-голубую блузку, украшенную гофрированным декольте.

Ким Кэтролл и Рассел Томас

Дополнив образ белыми кожаными туфлями и солнцезащитными очками, актриса помахала рукой фанатам, прогуливаясь по столице Великобритании.

Тем временем аудиоинженер BBC продемонстрировал полностью черный костюм, надев пиджак, брюки и кроссовки.

Как известно, пара познакомилась в 2016 году после того, как Ким Кэтролл записала эссе о бессоннице для программы BBC Radio 4 Woman's Hour. После этого они начали общаться, а впоследствии встречаться.

Разговаривая с The Times в июне 2023 года, Ким призналась, что ее предыдущие отношения всегда были "инстинктивными", но "с Расселом это было на самом деле постепенно".

Пандемия Covid "соединила их вместе" в "настоящем испытании" их отношений", но с тех пор пара была неразлучной, переезжая между Нью-Йорком, Канадой и Лондоном.

Ким Кэтролл и Рассел Томас Фото: Getty Images

Звезда "Секса в большом городе" ранее была замужем за актером Ларри Дэвисом, однако их брак был аннулирован в 1979 году. Впоследствии Кэтролл вышла замуж за архитектора Андре Дж. Лисона, и их союз был официально расторгнут в 1989 году. Третьим мужем актрисы стал инженер Марк Левисон (1998-2004).

Напомним, Ким Кэтролл продемонстрировала фигуру в телесном боди.

Также Фокус писал о сумме гонорара за возвращение Ким Кэтролл в "Секс в большом городе".