Возвращение Саманты: Ким Кэтролл украсила обложку Vogue (фото)
Звезда сериала "Секс в большом городе" получила сразу две главные страницы греческого глянца.
67-летняя американская актриса Ким Кэтролл украсила сразу две обложки Vogue Греция. Об этом издание сообщает в Instagram.
Это первое появление звезды сериала "Секс в большом городе" на главной странице Vogue. Автором съемки стал фотограф Чарли Грей.
Ким, которая на прошлой неделе повторила свою культовую роль Саманты Джонс в картине "И просто так", позировала на крыше нью-йоркского отеля "Гринвич" в черном приталенном платье с яркой красной накидкой.
Актриса сочетала образ с черными туфлями на шпильке и массивными золотыми браслетами, позируя для выпуска издания под названием "Bold Women".
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На втором черно-белом снимке Кэтролл продемонстрировала дымчатый макияж глаз и выразительные губы, добавив к образу золотые серьги, когда она прямо смотрела в камеру.
"@kimcattrall, звезда, которая вошла в историю в телевизионной и киноиндустрии, фотографируется эксклюзивно для обложки Vogue Greece и рассказывает о вызовах, с которыми она столкнулась", — отмечают журналисты издания.
"Надо увидеть всю съемку!", "Легенда", "Одна из самых красивых, талантливых, сексуальных и изысканных женщин в мире", — комментируют первую обложку Ким Кэтролл для Vogue ее поклонники.
Ранее Фокус писал о сумме гонорара за 73-секундное появление Ким Кэтролл во втором сезоне сиквела "Секса в большом городе".