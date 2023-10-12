67-летняя Ким Кэтролл показала фигуру в телесном боди (фото)

Актриса с удовольствием позировала в рекламе нижнего белья, а также назвала свою любимую вещь из новой коллекции бренда Ким Кардашьян.

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Англоканадская актриса Ким Кэтролл, больше всего известная зрителям в роли Саманты Джонс из сериала "Секс в большом городе", стала одной из участниц рекламного кампейна новой коллекции бренда корректирующей одежды Ким Кардашьян Skims. Раньше она представила черный комплект и короткое платье, а теперь бренд опубликовал все снимки Ким, где, она среди прочего, позирует в боди телесного цвета. Кроме него, на ней блестящие колготки и черные туфли на шпильке.

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Она также продемонстрировала "бесшовное боди до середины бедра" Skims цвета оникса, которое продается за 72 доллара, в еще одном знойном снимке.

Еще на одном фото Ким – в мягком длинном платье-комбинации. Ее волосы спадают волнами на плечи, а акцентности образу придает ярко-красный маникюр.

"Поразительно! Культурная икона @KimCattroll оформляет свои любимые Skims", — гласила подпись к посту.

5,3 миллиона подписчиков актрисы оценили фото, и многие из них оставили одобрительные комментарии под публикацией:

"Это идеально", "Это отличный шаг. Ким — культовая и всегда великолепная", "Саманта Джонс все еще поняла".

В рекламной кампании к Кэтролл также присоединились модель и актриса Барби Хари Неф, певица и актриса из Бель-Эйра Коко Джонс, актриса Лана Кондор "Всем мальчикам, которых я любила раньше" и обладательница "Грэмми", певица и автор песен Нелли Фуртадо.

Говоря о работе с брендом, Ким упомянула и о своей любимой вещи из коллекции.

"Было очень приятно выбрать для кампании мои любимые образы Skims, а больше всего мне понравилось боди до середины бедра. Это феноменально. И это заставляет меня чувствовать себя уверенно каждый раз, когда я его ношу", – отметила она.

Кардашьян первоначально запустила Skims в июне 2019 года, и первоначальное название линии было Kimono. Первое название бренда вызвало много споров, а предпринимателя обвинили в культурном присвоении. Позже, в августе того же года название компании изменили на Skims, и с тех пор оно остается таковым.

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