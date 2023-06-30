Ким Кэтролл прокомментировала свое возвращение к роли Саманты Джонс

Звезда экрана рада появиться в эпизоде сиквела, однако на большее не готова.

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66-летняя англо-канадская актриса Ким Кэтролл прокомментировала свое возвращение в продолжение культового сериала "Секс в большом городе". Об этом сообщает Today.

Кэтролл в одном из эпизодов сиквела "И просто так" вернется к роли Саманты Джонс. Звезда экрана сравнила этот опыт с тем, чтобы "погрузить палец в прошлое и провести замечательный день, а затем замечательный мартини".

"Это все, куда я могу зайти", — сказала она, когда актрису спросили, хочет ли она "погрузить" палец на ногу дальше.

Кадр из сериала "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

В последние годы между Ким Кэтролл и Сарой Джессикой Паркер были напряженные отношения, и Кэтролл сказала, что она "никогда не дружила со своими коллегами по проекту.

"Я не думаю, что когда-нибудь попрощаюсь с Самантой", — сказала она. "Она похожа на многих других персонажей, которых я создавала в течение многих лет. Я очень эмоционально привязываюсь и защищаю своих героев. Она дала мне так много, и я так ценю ее".

Кадр из сиквела сериала "Секс в большом городе" Фото: Getty Images

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Напомним, Кристин Дэвис высказалась о ссоре своих коллег.

Также Фокус писал о мнении Сары Джессики Паркер относительно возвращения Ким Кэтролл к роли Саманты Джонс.