Кристин Дэвис прокомментировала ссору Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл
О вражде актрис известно еще со времен съемок двух фильмов по сериалу "Секс в большом городе".
58-летняя американская актриса Кристин Дэвис рассказала о вражде между Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэтролл. Об этом пишет The Telegraph.
Исполнительница роли Шарлотты в культовом сериале "Секс и город" высказала свое мнение о драме между коллегами по цеху. Ранее сообщалось, что 66-летняя Ким была недовольна тем фактом, что 58-летняя Сара получала больше денег за съемки в фильмах по сериалу.
После конфликта Ким Кэтролл сказала, что никогда не дружила ни с одной из своих коллег.
Теперь 58-летнюю Кристин спросили об известной вражде, и она дала понять, что, хотя она хотела бы это решить, она не собиралась вмешиваться.
"Вы должны уважать желания людей. Я не буду тратить на это силы. Я не могу никого изменить", — сказала она.
"Я понимаю чувство поклонников — они расстроены… Я бы хотела это исправить, но я не могу, это не в моих силах", — добавила актриса.
Ее комментарии появились после заявления о том, что Ким присоединится ко второму сезону сиквела "И просто так".
По данным Variety, Кэтролл вернется для одной из сцен, в которой Саманта, переехавшая в Лондон, будет иметь телефонный разговор с Керри Брэдшоу, которую играет Сара.
Напомним, Сару Джессику Паркер заметили на съемках продолжения "Секса в большом городе".
Также Фокус писал о насмешках над внешностью Кристин Дэвис.