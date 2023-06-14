Кристин Дэвис прокомментировала ссору Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл

О вражде актрис известно еще со времен съемок двух фильмов по сериалу "Секс в большом городе".

Related video

58-летняя американская актриса Кристин Дэвис рассказала о вражде между Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэтролл. Об этом пишет The Telegraph.

Исполнительница роли Шарлотты в культовом сериале "Секс и город" высказала свое мнение о драме между коллегами по цеху. Ранее сообщалось, что 66-летняя Ким была недовольна тем фактом, что 58-летняя Сара получала больше денег за съемки в фильмах по сериалу.

Сара Джессика Паркер Фото: Instagram sarahjessicaparker

После конфликта Ким Кэтролл сказала, что никогда не дружила ни с одной из своих коллег.

Теперь 58-летнюю Кристин спросили об известной вражде, и она дала понять, что, хотя она хотела бы это решить, она не собиралась вмешиваться.

"Вы должны уважать желания людей. Я не буду тратить на это силы. Я не могу никого изменить", — сказала она.

"Я понимаю чувство поклонников — они расстроены… Я бы хотела это исправить, но я не могу, это не в моих силах", — добавила актриса.

Ким Кэтролл Фото: Скриншот

Ее комментарии появились после заявления о том, что Ким присоединится ко второму сезону сиквела "И просто так".

По данным Variety, Кэтролл вернется для одной из сцен, в которой Саманта, переехавшая в Лондон, будет иметь телефонный разговор с Керри Брэдшоу, которую играет Сара.

Напомним, Сару Джессику Паркер заметили на съемках продолжения "Секса в большом городе".

Также Фокус писал о насмешках над внешностью Кристин Дэвис.