Золотое платье и бант. Сара Джессика Паркер в странном наряде на съемках "И просто так"

Знаменитость появилась в образе из 80-х.

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57-летнюю американскую актрису Сару Джессику Паркер заметили на съемочной площадке продолжения "Секса в большом городе" в довольно странном наряде. Об этом пишет Daily Mail.

Кэрри Брэдшоу предстала перед камерами в золотистом платье в горошек с бантом, пиджаке ярко-розового цвета и розовых босоножках. А как аксессуар к своему странному аутфиту актриса добавила две золотистые заколки, которые держали ее накрученные локонами волосы.

[ + – ] Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон на съемках "И просто так"

Тем временем Синтия Никсон была одета в теплое платье нейтральных цветов, лавандовый шарф и сапоги горчичного оттенка.

"И просто так… они в движении", — подписали видео на странице сиквела в соцсети.

Продолжение культового сериала 90-х "Секс в большом городе" вышло на экраны в декабре 2021. К любимым ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. От съемок отказалась лишь Ким Кетролл, но она появлялась в нескольких эпизодах, когда от нее приходило сообщение или свою подругу вспоминали главные героини.

[ + – ] Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон на съемках "И просто так"

Напомним, Сару Джессику Паркер заметили на съемках сериала-сиквела "И просто так" в ковбойском образе.

Также Фокус писал о "возвращении" на экраны культового свадебного платья Кэрри Брэдшоу.