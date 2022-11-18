Золотиста сукня та бант. Сара Джессіка Паркер у дивному вбранні на зйомках "І просто так"

Знаменитість з'явилася в образі з 80-х.

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57-річну американську акторку Сару Джессіку Паркер помітили на знімальному майданчику продовження "Сексу у великому місті" у доволі дивному вбранні. Про це пише Daily Mail.

Керрі Бредшоу з'явилася перед камерами в золотистій сукні в горошок з бантом, піджаку яскраво-рожевого кольору та рожевих босоніжках. А як аксесуар до свого дивного аутфіту акторка додала дві золотисті заколки, які тримали її накручене локонами волосся.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон на зйомках "І просто так"

Тим часом Синтія Ніксон була одягнута в теплу сукню нейтральних кольорів, лавандовий шарф та чоботи гірчичного відтінку.

"І просто так… вони в русі", — підписали відео на сторінці сиквелу у соцмережі.

Продовження культового серіалу 90-х "Секс у великому місті" вийшло на екрани у грудні 2021. До улюблених ролей повернулися Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Кріс Девіс. Від зйомок відмовилася лише Кім Кетролл, втім, вона з'являлася в кількох епізодах, коли від неї приходило повідомлення чи свою подругу згадували головні героїні.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон на зйомках "І просто так"

Нагадаємо, Сару Джессіку Паркер помітили на зйомках серіалу-сиквелу "І просто так" у ковбойському образі.

Також Фокус писав про "повернення" на екрани культової весільної сукні Керрі Бредшоу.