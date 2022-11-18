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Золотиста сукня та бант. Сара Джессіка Паркер у дивному вбранні на зйомках "І просто так"

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Фото: HBO | Сара Джессіка Паркер

Знаменитість з'явилася в образі з 80-х.

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57-річну американську акторку Сару Джессіку Паркер помітили на знімальному майданчику продовження "Сексу у великому місті" у доволі дивному вбранні. Про це пише Daily Mail.

Керрі Бредшоу з'явилася перед камерами в золотистій сукні в горошок з бантом, піджаку яскраво-рожевого кольору та рожевих босоніжках. А як аксесуар до свого дивного аутфіту акторка додала дві золотисті заколки, які тримали її накручене локонами волосся.

Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон на зйомках "І просто так"

Тим часом Синтія Ніксон була одягнута в теплу сукню нейтральних кольорів, лавандовий шарф та чоботи гірчичного відтінку.

"І просто так… вони в русі", — підписали відео на сторінці сиквелу у соцмережі.

Продовження культового серіалу 90-х "Секс у великому місті" вийшло на екрани у грудні 2021. До улюблених ролей повернулися Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Кріс Девіс. Від зйомок відмовилася лише Кім Кетролл, втім, вона з'являлася в кількох епізодах, коли від неї приходило повідомлення чи свою подругу згадували головні героїні.

Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон на зйомках "І просто так"

Нагадаємо, Сару Джессіку Паркер помітили на зйомках серіалу-сиквелу "І просто так" у ковбойському образі.

Також Фокус писав про "повернення" на екрани культової весільної сукні Керрі Бредшоу.