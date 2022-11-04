У чоботях ніжно-блакитного відтінку та капелюсі: Сара Джессіка Паркер на зйомках сиквела "Сексу у великому місті"

У центрі Нью-Йорка знову проходили зйомки нового епізоду серіалу "І просто так…"

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Під приціл фотографів потрапила головна акторка шоу Сара Джессіка Паркер. Про це повідомляє People.

57-річну американську акторку та бізнесвумен Сару Джессіку Паркер сфотографували в яскравому та оригінальному образі, який добре наголошував на незвичайному смаку героїні серіалу Керрі Бредшоу.

Стилісти вибрали для неї довге коротке пальто від Vivienne Westwood, смугасту сукню Marrakshi Life і капелюх, у схожому ми її вже бачили минулого сезону.

Аутфіт Сари доповнили сумкою через плече від Pierre Cardin, укладкою легкими локонами та безліччю прикрас.

Родзинкою цього образу стали замшеві чоботи, виконані в ніжно-блакитному відтінку з оригінальними вирізами ромбоподібними спереду. Авторство чобіт належить бренду Duchessa Gardini, але насправді його не існує. Взуття, заявлене під цією маркою, створюється брендом самої акторки SJP, але щоб не акцентувати на цьому увагу, вона та її команда придумали цей бренд. Тому, найімовірніше, чоботи є ексклюзивом, зшитим спеціально для неї.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися фото, де Сара Джессіка Паркер одягає ту саму весільну сукню Vivienne Westwood з фільму 2008 року.

Також Фокус писав, що Сара Джессіка Паркер, яка тримає своє особисте життя якомога далі від цікавих очей, з'явилася на прем'єрі фільму "Фокус-покус" із чоловіком Метью Бродеріком та двома дочками, Маріон та Табітою. Дівчаткам по 14 років, і вони отримали найкращі риси від своїх знаменитих батьків. Також Сара та Метью виховують сина Джеймса.