В сапогах нежно-голубого оттенка и шляпе: Сара Джессика Паркер на съемках сиквела "Секса в большом городе"

В центре Нью-Йорка опять проходили съемки нового эпизода сериала "И просто так…"

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Под прицел фотографов попала главная актриса шоу — Сара Джессика Паркер. Об этом сообщает People.

57-летняя американская актриса и бизнесвумен Сара Джессика Паркер сфотографировали в ярком и оригинальном образе, который хорошо подчеркивал необычный вкус героини сериала Кэрри Брэдшоу.

Стилисты выбрали для нее клетчатое длинное пальто от Vivienne Westwood, полосатое платье Marrakshi Life и шляпу, в похожей мы ее уже видели в прошлом сезоне.

Аутфит Сары дополнили сумка через плечо от Pierre Cardin, укладка легкими локонами и множество украшений.

Изюминкой этого образа стали замшевые сапоги, выполненые в нежно-голубом оттенке с оригинальными ромбообразными вырезами спереди. Авторство сапог принадлежит бренду Duchessa Gardini, но в реальности его не существует. Обувь, заявленная под этой маркой, создается брендом самой актрисы SJP, но, чтобы не акцентировать на этом внимание, она и ее команда придумали этот бренд. Поэтому, скорее всего, сапоги являются эксклюзивом, сшитым специально для актрисы.

Напомним, ранее в сети появились фото, где Сара Джессика Паркер надевает то самое свадебное платье Vivienne Westwood из фильма 2008 года.

Также Фокус писал, что Сара Джессика Паркер, которая держит свою личную жизнь подальше от любопытных глаз, появилась на премьере фильма "Фокус-покус" с мужем Мэтью Бродериком и двумя дочерьми, Марион и Табитой. Девочкам по 14 лет, и они взяли лучшие черты от своих знаменитых родителей. Также Сара и Мэтью воспитывают сына Джеймса.