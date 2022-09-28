Сара Джессика Паркер вышла на ковровую дорожку с повзрослевшими дочерьми-близнецами

Девушки составили компанию родителям на премьере фильма "Фокус-покус 2"

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57-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер вместе со своими 13-летними дочерьми-близнецами Марион и Табитой, и мужем Мэтью Бродериком посетили премьеру фильма "Фокус-покус 2" в Нью-Йорке, где знаменитость сыграла одну из главных ролей.

На ковровой дорожке Сара блистала в оригинальной тунике с фиолетовой и розовой цветочной вышивкой и блестящей каймой, а также паре укороченных фиолетовых брюк-шароваров и ярко-розовых туфлях. Волосы актриса оставила распущенными, а образ завершила черным клатчем.

Ее супруг надел элегантный коричневый костюм, бордовый галстук с серебристой вышивкой и очки в темной оправе.

[ + – ] Сара Джессика Паркер с мужем и дочерьми Фото: Getty

Дочери пары смотрелись роскошно в серебряном и черном платьях до колена с пышными юбками.

Что касается сиквела, на премьеру которого прибыла вся семья, то в комедийном фильме ужасов, кроме Сары Джессики, снялись Бетт Мидлер и Кэти Нэджими. Все три вернулись к своим ролям сестер Сандерсон из фильма 1993 года. Это троица ведьм, призванная с того света. Сестры бродят по улицам Салема, штат Массачусетс, где проходил знаменитый суд над ведьмами колониальных времен. Теперь группа старшеклассниц должна остановить похождения нечистой силы.

"Фокус-покус 2" выйдет на Disney+ 30 сентября, и у фанатов будет достаточно времени, чтобы посмотреть его в преддверии Хэллоуина в этом году.

Напомним, недавно актриса показала, что не стесняется своего возраста, и поделилась фото в купальнике.