57-летняя Сара Джессика Паркер показала фигуру в купальнике за 13 тысяч гривен

Знаменитость отдыхала на пляже в компании мужа Мэттью Бродерика, с которым вместе уже 25 лет.

Американская актриса Сара Джессика Паркер, прославившаяся ролью Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе", была замечена на пляже в Хэмптоне недалеко от их дома в Бриджхемптоне с мужем Мэттью Бродериком, сообщает Daily Mail.

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Знаменитость загорала на пляже в черном сдельном купальнике Beach Party Maillot стоимостью $445 (свыше 13 тыс. грн) от бренда Malia Mills.

Актриса читала книгу и в целом выглядела очень умиротвореной и расслабленной. Ее 60-летний муж был в шляпе, темно-синей футболке и красных шортах с узорами.

Недавно знаменитость объединилась с независимым издателем Zando и основала собственное издательство SJP Lit. По ее словам, она планирует, чем будет зарабатывать, когда ее актерский талант перестанет быть востребованным.

"Я не думаю о старении. Я имею в виду, что это истинная Божья правда. Я вынуждена думать об этом из-за того, чем я зарабатываю на жизнь, и потому, что другие люди, кажется, хотят, чтобы я думала об этом, или они думают о моем возрасте. Это не значит, что я брежу или живу в какой-то фальшивой вселенной, где я в янтаре и не меняюсь. Я многого требовала от себя физически перед камерой и вне камеры на сцене. Я бегала, прыгала и работала над своим телом в течение 40 с лишним лет. Я чувствую это. Меня это не беспокоит, и дело не в том, что я лучше тех, кто беспокоится, потому что я думаю, что беспокойство законно и обосновано, потому что женщинам уделяется огромное внимание. Меня смущает тот факт, что мы просто так не говорим о мужчинах. Мне странно, что мы до сих пор так откровенно сексистски относимся к этим вещам", – признавалась она в одном из интервью.

После отдыха на пляже пара, которая также владеет коттеджем в Амагансетте, собрала свои вещи и отправилась домой. Сара была в мини-платье с зеленым рисунком.

У Бродерика и Паркер – трое детей – 19-летний сын Джеймс Уилки и 13-летние дочери-близнецы Марион и Табита. Не так давно актриса показала их публике.

Сейчас Мэттью и Сара играют в комедии Нила Саймона Plaza Suite, которая собрала $26,4 млн на протяжениии четырех месяцев в Hudson Theater на Манхэттене. Кроме того, Паркер повторит свою роль глупой поющей салемской ведьмы Сары Сандерсон в сиквеле Энн Флетчер "Фокус-покус 2", премьера которого состоится 30 сентября на Disney+.

Напомним, Сара Джессика Паркер разорвала многолетнюю дружбу с актером Крисон Нотом, сыгравшим Мистера Бига, после грандиозного секс-скандала с его участием.