Сара Джессика Паркер не общается с Крисом Нотом после скандала с изнасилованиями

На экране актеры воплотили любимую миллионами зрителей пару.

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57-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер призналась, что не общалась с актером Крисом Нотом после скандала с обвинениями в изнасиловании нескольких женщин. Об этом пишет Vanity Fair.

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Керри Брэдшоу (героиня Джессики Паркер в культовом сериале "Секс в большом городе") рассказала, что ни разу не контактировала со своим коллегой по съемочной площадке Крисом Нотом после громкого скандала в декабре 2021.

На вопрос, обсуждала ли актриса инцидент со своим экранным возлюбленным, Сара Джессика Паркер лаконично ответила: "Нет".

[ + – ] Крис Нот с женой Фото: Getty Images

В декабре 2021 года вышел долгожданный сиквел культового сериала "Секс в большом городе", где вновь появились любимые миллионами зрителей Керри Брэдшоу и Мистер Биг. Несмотря на то, что сразу в первой серии сиквела "И просто так" возлюбленный журналистки Керри Брэдшоу скончался от сердечного приступа, скандал вызвала совсем другая история.

Несколько женщин заявили почти одновременно, что в свое время Крис Нот изнасиловал их и угрожал. Актер отвергал все обвинения, однако потерпевшие заявляли, что у них есть доказательства.

Актрисы "Секса в большом городе" также не остались в стороне от громкого скандала и почти сразу высказали свою позицию. Они поддержали потерпевших и осудили любое проявление насилия.

Напомним, на фоне скандала с изнасилованиями Крис Нот потерял более 12 миллионов долларов чистой прибыли. От сотрудничества со знаменитостью отказались несколько компаний, его покинул агент и актера вырезали из финальных серий "И просто так".

Также Фокус писал о первом выходе на публику скандального Криса Нота после громких обвинений. А его жена заявила, что намерена провести Рождество 2021 подальше от мужа.