Сара Джессіка Паркер не спілкується з Крісом Нотом після скандалу зі зґвалтуваннями

На екрані актори втілили улюблену мільйонами глядачів пару.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

57-річна американська акторка Сара Джессіка Паркер зізналася, що не спілкувалася з актором Крісом Нотом після скандалу зі звинуваченнями у зґвалтуванні кількох жінок. Про це пише Vanity Fair.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Керрі Бредшоу (героїня Джессіки Паркер у культовому серіалі "Секс у великому місті") розповіла, що ні разу не контактувала зі своїм колегою зі знімального майданчика Крісом Нотом після гучного скандалу у грудні 2021.

На запитання, чи обговорювала акторка інцидент зі своїм екранним коханим, Сара Джессіка Паркер лаконічно відповіла: "Ні".

[ + – ] Кріс Нот з дружиною Фото: Getty Images

У грудні 2021 вийшов довгоочікуваний сиквел культового серіалу "Секс у великому місті", де знову з'явилися улюблені мільйонами глядачів Керрі Бредшоу та Містер Біг. Попри те, що одразу в першій серії сиквелу "І просто так" коханий журналістки Керрі Бредшоу помер від серцевого нападу, скандал викликала зовсім інша історія.

Кілька жінок заявили майже одночасно, що свого часу Кріс Нот зґвалтував їх та погрожував. Актор відкидав усі звинувачення, проте потерпілі заявляли, що в них є ґрунтовні докази.

Акторки "Сексу у великому місті" також не залишилися осторонь цього скандалу та майже одразу висловили свою позицію. Вони підтримали потерпілих та засудили буль-який прояв насильства.

Нагадаємо, на фоні скандалу зі зґвалтуваннями Кріс Нот втратив понад 12 мільйонів доларів чистого прибутку. Від співпраці зі знаменитістю відмовилися кілька компаній, його покинув агент та актора вирізали з фінальних серій "І просто так".

Також Фокус писав про перший вихід на публіку скандального Кріса Нота після гучних обвинувачень. А його дружина заявила, що має намір провести Різдво 2021 подалі від чоловіка.