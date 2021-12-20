Кріс Нот втратив $12 млн на фоні скандалу зі звинуваченнями у зґвалтуванні

Компанія, що спеціалізується, серед іншого, на закупівлі напоїв, вироблених знаменитостями, відмовилася від угоди після гучного скандалу за участю "Містера Біга", вважаючи її "без сенсу".

У 67-річного американського актора Кріса Нота, якого вже троє жінок звинуватили у зґвалтуваннях, додалося неприємностей. Цього разу від угоди на купівлю текіли Noth's Ambhar виробництва компанії, що належить Ноту, відмовилася Entertainment Arts Research, Inc. (EARI), компанія з виробництва напоїв із Невади, повідомляє Daily Mail.

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"Наразі для нас немає сенсу просувати цю угоду у світлі претензій, до яких варто ставитися з усією серйозністю. Тим не менш, ми продовжуємо шукати бренди спиртних напоїв, які відповідають духу соціальної відповідальності EARI", — заявив генеральний директор компанії Бернар Рубін, коментуючи зрив угоди, яка б принесла бізнесу Нота $12 млн.

[ + – ] Містер Біг у рекламі текіли Фото: Chris Noth/Instagram

Алкогольний бренд актора не відповів на запит журналістів про коментарі, хоча на сайті, як і раніше, представлена реклама з Крісом Нотом.

[ + – ] Кріс Нот володіє компанією Noth's Ambhar з виробництва текіли Фото: Chris Noth/Instagram

Як відомо, незабаром після виходу першої серії перезапуску "Сексу у великому місті ", де герой Нота, Джон Джеймс Престон, більш відомий як Містер Біг, помирає від серцевого нападу після занять на велотренажері, дві жінки звинуватили його у зґвалтуваннях, а нещодавно до них приєдналася ще одна жертва. Усі вони стверджують, що Нот домагався їх, а потім знущався з них. Один з епізодів стався тоді, коли Кріс був одружений з матір'ю своїх двох дітей. Він також був звинувачений у побитті та погрозах убити і спотворити свою колишню дівчину, супермодель Беверлі Джонсон у період з 1990 по 1995 роки, згідно з опублікованою в інтернеті статтею.

Знаменитість заперечує всі звинувачення в тому, що секс був примусовим і із застосуванням сили, заявивши про "взаємну згоду". Проте резонанс та "культура скасування" вже зробили свою справу. Компанія Pelonon видалила вірусну рекламу з Крісом Нотом, а акторське агентство A3 Artists Agency розірвало з ним контракт.

Не залишилася осторонь скандалу і дружина актора Тара Вілсон, яка всерйоз замислюється провести Різдво подалі від чоловіка.