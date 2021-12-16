Кріса Нота звинуватили у двох зґвалтуваннях

Актор спростовує всі звинувачення

67-річного американського актора Кріса Нота, який зіграв Містера Біга в культовому серіалі "Секс у великому місті", звинуватили в насильстві щодо жінок. Про це пише The Hollywood Reporter, посилаючись на два джерела.

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Перший прояв насильства з боку Кріса Нота був у 2004 році на одній із вечірок у Західному Голлівуді, а саме біля басейну. За словами постраждалої, якій на той момент було 22 роки, актор почав цілувати та роздягати її без взаємної згоди, а потім зґвалтував. Хоча дівчина просила його зупинитись і не робити цього. Тоді ймовірна жертва не заявила в поліцію і не розголошувала подробиці інциденту, оскільки побоювалася звільнення з компанії, яка співпрацювала з актором на той момент.

[ + – ] З 2012 року Кріс Нот одружений з Тарою Вілсон Фото: Колаж Фокус

Другий випадок стався у 2015 році. Цього разу актор запросив жертву до себе додому після вечері, де згодом, за словами жінки, її зґвалтував.

Варто зазначити, що після оприлюднень звинувачень Кріс Нот випустив заяву, де стверджує, що це все брехня і він не коїв цих зґвалтувань. Проте жертви мають записи телефонних дзвінків і свідчення знайомих.

Раніше Фокус повідомляв, що Містера Біга, якого зіграв Кріс Нот у сиквелі "І просто так", оживили в рекламі спортивних велотренажерів після смерті в першому епізоді продовження культового серіалу.

Також Кріс Нот дав інтерв'ю грецькому Vogue та розповів про небажання зніматися в сиквелі "Сексу".