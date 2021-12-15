"Я погодився, коли дізнався, що помру". Кріс Нот розповів про роль у "Сексі у великому місті"

Кріс Нот став героєм обкладинки Vogue та розповів про свого персонажа у рестарті серіалу

67-річний американський актор Кріс Нот, який зіграв містера Біга у культовому серіалі "Секс у великому місті", став героєм digital-обкладинки Vogue Греція. "Чоловік мрії" Кері Бредшоу, яку зіграла Сара Джессіка Паркер, зізнався в інтерв'ю виданню, що не хотів зніматися в продовженні серіалу, яке отримало назву "І просто так", адже вважав, що герої повністю вичерпали себе у попередніх 6 сезонах та 2 фільмах-сиквелах картини.

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[ + – ] Кріс Нот на digital-обкладинці Vogue

Проте, дізнавшись про смерть свого героя в першій же серії, Кріс Нот вирішив все ж таки взятися за цей проєкт.

Смерть героя, яка наробила галасу в мережі з моменту прем'єри другої серії нового проєкту, обрушила акції відомого бренду спортивних велотренажерів, від застосування продукції якої і стався серцевий напад у містера Біга. Проте маркетологи великої компанії швидко відреагували і зняли рекламний ролик, в якому містер Біг зі своїм серіальним тренером розмірковує про життя і планує знову позайматися на велотренажері, "адже часу в нашому житті не так багато", — каже герой альтернативної версії сюжету.

[ + – ] "Воскреслий" містер Біг у новій рекламі Peloton

"Смерть містера Біга була точно необхідна для розвитку серіалу. Його історія з Керрі стала вірусною. Зрештою сімейне щастя і комфорт можуть довести вас до драматичної точки… Саме життя безладне, безладне, від початку і до кінця. Смерть трапляється. Ми не можемо. робити те, чого не існує. Але життя продовжується", — зазначив актор в інтерв'ю виданню.

[ + – ] Екранні Керрі Бредшоу та Чоловік її мрії

Раніше Фокус розбирався з критикою навколо продовження "Сексу у великому місті" у мережі.

Нагадаємо, напередодні сині туфлі Керрі Бредшоу з автографом Сари Джессіки Паркер пішли з молотка в Росії зі скандалом довкола переможця аукціону.