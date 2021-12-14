Туфлі Керрі Бредшоу, які прославилися в "Сексі у великому місті", пішли з молотка в Росії

Керрі Бредшоу була залежна від дорогого та шикарного взяття

Нещодавно в мережі з'явилися перші серії довгоочікуваного продовження культового серіалу "Секс у великому місті". Перші кадри сиквелу під назвою "І просто так" уже отримали низку несхвальних коментарів щодо зовнішності головних акторок, на що ті відреагували зверненнями до хейтерів.

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Одна з головних героїнь картини письменниця Керрі Бредшоу (героїня Сари Джессіки Паркер) відома своєю любов'ю до розкішного та дорогого взуття. Напередодні ресейл-платформа Luxxy оголосила про початок аукціону прославлених синіх туфель Manolo Blahnik. На "зірковому" взутті навіть є автограф самої Сари Джессіки Паркер.

[ + – ] Знамениті туфлі Manolo Blahnik

Торги тривали упродовж 2 днів і завершилися 12 грудня 2021 року о 21:00 за київським часом. Туфлі Керрі Бредшоу мали дісталися Катерині Гольцман, яка одразу ж перевела кошти за лот. Проте незабаром виявилося, що сталася помилка, а переможцем став колекціонер та засновник галереї речей знаменитостей Stargift Ілля Слуцкін. Представники Luxxy перепросили в Катерини за незручності та запропонувала альтернативу у вигляді грошової компенсації.

[ + – ] Кадр із серіалу "Секс у великому місті"

Раніше ми повідомляли, що через смерть одного з головних героїв "Сексу у великому місті" в першій серії сиквелу акції відомого бренду різко впали в ціні.

Нагадаємо, Фокус розбирався з критикою навколо довгоочікуваного сиквелу культового серіалу та розповідав, чи варто дивитися продовження "Сексу".