Крістін Девіс, зірка "Сексу у великому місті", розлютилася через критику нового сезону

Екранна Шарлотта порівняла критику в соцмережах із бомбардуванням

56-річна актриса Крістін Девіс, яка в культовому серіалі "Секс у великому місті", фільмах-сиквелах та новому сезоні під назвою "І просто так" виконала роль Шарлотти Йорк-Голденблатт, висловилася з приводу хвилі критики, яка обрушилася на серіал після виходу першої серії на HBO Max. Про це пише The Times.

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Крістін-Шарлотта, розмовляючи з журналістом видання The Sunday Times, заявила, що "розлютилася", коли зрозуміла, яку кількість негативних відгуків і претензій отримав новий сезон.

[ + – ] Трейлер серіалу "І просто так"

"Кількість критики просто шокувала. Усі хочуть висловитися з приводу наших облич, волосся, нашого того-сього. Я страшенно розлютилася і злюся зараз, — зауважила акторка. – І хоч я намагаюся не читати критичні відгуки, але я знаю, що вони є" .

Крістін Девіс стала другою з акторок, яка відреагувала на критику в мережі. Першою була Сара-Джессіка Паркер, яка назвала критику своєї зовнішності "жінконенависницькою".

"Проблема соціальних мереж у тому, що ви не знаєте, хто ці люди. Ви нічого про них не знаєте. Вони просто кидають у тебе "бомби". І мене це злить", — зазначила Девіс.

Фото: Кадр из сериала "И просто так..."

Зірка "Сексу у великому місті" зазначила, що до неї та її колег-акторок ставляться інакше, ніж до акторів-чоловіків. Ті викликають значно менше ненависті. І їхнє старіння сприймається куди спокійніше. Тоді як акторки, на думку критиків, мають приховувати свій вік та маскувати ознаки старіння.

Нагадаємо, Фокус намагався з'ясувати, чому "І просто так" настільки негативно сприйняли глядачі та більшість шанувальників оригінального серіалу.