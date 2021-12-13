Кристин Дэвис, звезда "Секса в большом городе", разозлилась из-за критики нового сезона

Экранная Шарлотта сравнила критику в соцсетях с бомбардировкой

56-летняя актриса Кристин Дэвис, которая в культовом сериале "Секс в большом городе", фильмах-сиквелах и новом сезоне под названием "И просто так" исполнила роль Шарлотты Йорк-Голденблатт, высказалась по поводу волны критики, которая обрушилась на сериал после выхода первой серии на HBO Max. Об этом пишет The Times.

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Кристин-Шарлотта, беседуя с журналистом издания The Sunday Times, заявила, что "была в ярости", когда поняла, какое количество негативных отзывов и претензий получил новый сезон.

[ + – ] Трейлер сериала "И просто так"

"Количество критики просто шокировало. Все хотят высказаться по поводу наших лиц, волос, нашего того-сего. Я ужасно разозлилась и злюсь сейчас, — отметила актриса. – И хоть я стараюсь не читать критические отзывы, но я знаю, что они есть".

Кристин Дэвис стала второй из актрис, которая отреагировала на критику в Сети. Первой была Сара-Джессика Паркер, которая назвала критику своей внешности "женоненавистнической".

"Проблема социальных сетей в том, что вы не знаете, кто эти люди. Вы ничего о них не знаете. Они просто кидают в тебя "бомбы". И меня это злит", — отметила Дэвис.

Фото: Кадр из сериала "И просто так..."

Звезда "Секса в большом городе" отметила, что к ней и ее коллегам-актрисам относятся иначе, нежели к актерам-мужчинам. Те вызывают куда меньше ненависти. И их старение воспринимается куда спокойней. Тогда как актрисы, по мнению критиков, должны скрывать свой возраст и маскировать признаки старения.

Напомним, Фокус пытался выяснить, почему "И просто так" настолько негативно восприняли зрители и большинство поклонников оригинального сериала.