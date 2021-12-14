Туфли Кэрри Брэдшоу, прославившиеся в "Сексе в большом городе", ушли с молотка в России

По сюжету Кэрри Брэдшоу была одержима дорогой обувью

Недавно в Сети появились первые серии долгожданного продолжения культового сериала "Секс в большом городе". Первые кадры сиквела под названием "И просто так" уже получили ряд неодобрительных комментариев по поводу внешности главных актрис, на что те отреагировали обращениям к хейтерам.

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Одна из главных героинь картины писательница Кэрри Брэдшоу (героиня Сары Джессики Паркер) известна своей любовью к роскошной и дорогой обуви. Накануне российская платформа Luxxy объявила о начале аукциона прославленных синих туфель Manolo Blahnik. На "звездной" обуви даже есть автограф самой Сары Джессики Паркер. Об этом сообщает PeopleTalk.

[ + – ] Знаменитые туфли Manolo Blahnik

Торги продолжались в течение 2 дней и завершились 12 декабря 2021 в 21:00 по киевскому времени. Туфли Кэрри Брэдшоу должны были достаться Екатерине Гольцман, которая сразу же перевела денежные средства за лот. Однако вскоре оказалось, что произошла ошибка, а победителем стал коллекционер и основатель галереи вещей знаменитостей Stargift Илья Слуцкин. Представители Luxxy извинились перед Екатериной за неудобства и предложила альтернативу в виде денежной компенсации.

[ + – ] Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Ранее мы сообщали, что из-за смерти одного из главных героев "Секса в большом городе" в первой серии сиквела акции известного бренда резко упали в цене.

Напомним, Фокус разбирался с критикой вокруг долгожданного сиквела культового сериала и рассказывал, стоит ли смотреть продолжение "Секса".