"Я согласился, когда узнал, что умру". Крис Нот рассказал о роли в "Сексе в большом городе"

Крис Нот стал героем обложки Vogue и рассказал о своем персонаже в рестарте сериала

67-летний американский актер Крис Нот, сыгравший мистера Бига в культовом сериале "Секс в большом городе", стал героем digital-обложки Vogue Греция. "Мужчина мечты" Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер, признался в интервью изданию, что не хотел сниматься в продолжении сериала, которое получило название "И просто так", ведь считал, что герои полностью исчерпали себя в предыдущих 6 сезонах и 2 фильмах-сиквелах картины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Крис Нот на digital-обложке Vogue

Однако, узнав о смерти своего героя в первой же серии, Крис Нот решил все же взяться за этот проект.

Смерть героя, наделавшая шума в Сети с момента премьеры второй серии нового проекта,, обрушила акции известного бренда спортивных велотренажеров, от применения продукции которой и произошел сердечный приступ у мистера Бига. Однако маркетологи крупной компании быстро отреагировали и сняли рекламный ролик, в котором оживший мистер Биг со своим сериальным тренером рассуждает о жизни и планирует снова позаниматься на велотренажере, "ведь времени в нашей жизни не так много", — говорит герой альтернативной версии сюжета.

[ + – ] "Воскресший" мистер Биг в новой рекламе Peloton

"Смерть мистера Бига была точно необходима для развития сериала. Его история с Кэрри стала вирусной. В конце концов семейное счастье и комфорт могут довести вас до драматической точки… Сама жизнь беспорядочна, беспорядочна, от начала и до конца. Смерть случается. Мы не можем делать то, чего не существует. Но жизнь продолжается", — отметил актер в интервью изданию.

[ + – ] Экранные Кэрри Брэдшоу и Мужчина ее мечты

Ранее Фокус разбирался с критикой вокруг продолжения "Секса в большом городе" в Сети.

Напомним, накануне синие туфли Кэрри Брэдшоу с автографом Сары Джессики Паркер ушли с молотка в России со скандалом вокруг победителя аукциона.