Криса Нота обвинили в двух изнасилованиях

Актер опровергает все обвинения

67-летнего американского актера Криса Нота, сыгравшего Мистера Бига в культовом сериале "Секс в большом городе", обвинили в насилии в отношении женщин. Об этом пишет The Hollywood Reporter, ссылаясь на два источника.

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Первое проявление насилия со стороны Криса Нота было в 2004 году на одной из вечеринок в Западном Голливуде, а именно у бассейна. По словам пострадавшей, которой на тот момент было 22 года, Актер начал целовать и раздевать пострадавшую без взаимного согласия, а затем изнасиловал. Хотя девушка просила его остановиться и не делать этого. Тогда предполагаемая жертва не заявила в полицию и не стала разглашать подробности инцидента, поскольку опасалась увольнения из компании, которая сотрудничала с актером на тот момент.

[ + – ] С 2012 года Крис Нот женат на Таре Уилсон Фото: коллаж Фокус

Второй случай произошел в 2015 году. В тот раз актер пригласил жертву к себе домой после ужина, где, впоследствии, по словам женщины, ее изнасиловал.

Следует отметить, что после обнародований обвинений Крис Нот выпустил заявление, где утверждает, что все это ложь и он не совершал этих изнасилований. Однако у жертв есть записи телефонных звонков и свидетельства знакомых.

Ранее Фокус сообщал, что Мистера Бига, которого сыграл Крис Нот в сиквеле "И просто так", оживили в рекламе спортивных велотренажеров после смерти в первом эпизоде продолжения культового сериала.

Также Крис Нот дал интервью греческому Vogue и рассказал о нежелании сниматься в сиквеле "Секса".