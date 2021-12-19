Дружина Кріса Нота проведе Різдво окремо від чоловіка

До скандалу жінка не знала про ці інциденти

Напередодні стало відомо, що 67-річний американський актор Кріс Нот, відомий своєю роллю містера Біга в серіалі "Секс у великому місті", неодноразово скоював насилля щодо жінок. Одна потерпіла розповіла, що актор зґвалтував її на одній із вечірок у 2004 році, а згодом друга жінка зізналася, що свого часу Кріс Нот скоїв щодо неї акт насилля у квартирі актора у 2015 році.

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Хоча зазначимо, що Кріс Нот з 2012 року перебуває у шлюбі з 39-річною канадською акторкою Тарою Вілсон. Через кілька днів після оприлюднення звинувачень та скандалу в мережі стало відомо, як відреагувала на це дружина актора.

[ + – ] Кріс Нот з дружиною Тарою Фото: Getty Images

Інсайдер видання The US Sun зазначив, що Тара Вілсон наразі перебуває у Лос-Анджелесі та дуже засмучена через таку інформацію. Вона має намір провести прийдешнє Різдво без свого чоловіка. Вона шокована від цього скандалу, оскільки раніше навіть не підозрювала Кріса Нота в насиллі.

Зазначимо, що в подружжя є два сини: Оріон та Кітс. Останньому всього лише 18 місяців.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія спортивних велотренажерів Peloton видалила рекламний ролик за участю Кріса Нота після оприлюднення звинувачень актора у зґвалтуваннях.