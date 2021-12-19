Жена Криса Нота проведет Рождество отдельно от мужа

До скандала женщина не знала об этих инцидентах

Накануне стало известно, что 67-летний американский актер Крис Нот, известный своей ролью мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", неоднократно совершал насилие в отношении женщин. Одна потерпевшая рассказала, что актер изнасиловал ее на одной из вечеринок в 2004 году, а впоследствии вторая женщина призналась, что в свое время Крис Нот совершил акт насилия в квартире актера в 2015 году.

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При этом, актер Крис Нот с 2012 года состоит в официальном браке с 39-летней канадской актрисой Тарой Уилсон. Через несколько дней после обнародования обвинений и скандала в Сети стало известно, как жена актера отреагировала на слухи.

[ + – ] Крис Нот с женой Тарой Фото: Getty Images

Инсайдер издания The US Sun отметил, что Тара Уилсон сейчас находится в Лос-Анджелесе и очень расстроена из-за такой информации. Она намерена провести грядущее Рождество без своего мужа. Она в шоке от этого скандала, поскольку раньше даже не подозревала Криса Нота в насилии.

Отметим, что у супругов есть два сына: Орион и Китс. Последнему всего-навсего 18 месяцев.

Ранее Фокус сообщал, что компания спортивных велотренажеров Peloton удалила рекламный ролик с участием Криса Нота после обнародования обвинений актера в изнасилованиях.