Peloton видалила вірусну рекламу з "Містером Бігом" після гучних звинувачень на адресу Кріса Нота

У компанії заявили, що відео заархівовані до з'ясування всіх обставин, і наголосили, що до звинувачення в сексуальному насильстві варто ставитись дуже серйозно.

Виробник спортивних тренажерів Peloton знову опинився під ударом. Причиною всьому – скандал, що розігрався навколо актора Кріса Нота, якого звинуватили у двох зґвалтуваннях. Компанія терміново видалила вірусну рекламу, де раніше "воскресила" Містера Біга, який помер у першій серії від серцевого нападу після занять на велотренажері, пише Daily Mail.

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Ролик зник із усіх облікових записів компанії в соцмережах.

"До кожного звинувачення в сексуальному насильстві слід ставитися серйозно. Ми не знали про ці звинувачення, коли розповіли про Кріса Нота у своїй відповіді на перезавантаження HBO. Оскільки ми прагнемо дізнатися більше, ми припинили просування цього відео та заархівували відповідні повідомлення в соціальних мережах", — заявили виданню представники Peloton.

Продюсером гучного 38-секундного рекламного ролика виступила маркетингова компанія "Максимальне зусилля" кінозірки Раяна Рейнольда. Останній зачитав і закадровий текст. Сюжет був придуманий Рейнольдсом і директором із маркетингу Peloton Дарою Треседер. Відео зняли та змонтували менш ніж за дві доби. Такою була відповідь Peloton на шквал незадоволеної критики фанатів серіалу, які виявилися неготовими до такого розвитку сюжету. Акції виробника тренажерів впали, і відділу маркетингу довелося терміново рятувати ситуацію.

Після гучних звинувачень на адресу Нота Раян Рейнольдс прибрав пост із роликом на своїй сторінці. Реклама видалена і з облікового запису старшої інструкторки з фітнесу Peloton Джесс Кінг.

[ + – ] Побачити ролик можна тепер хіба що в програмах на зразок The View

Нагадаємо, дві жінки, які назвалися Зої та Лілі, яким зараз 40 років і 31 рік відповідно, стверджують, що Нот зґвалтував їх. Перше зґвалтування, кажуть вони, мало місце у 2004 році у квартирі Нота в Західному Голлівуді. Його жертві тоді було 22 роки. Заявляти в поліцію дівчина не стала, бо боялася звільнення: її компанія співпрацювала з актором, але про те, що сталося, розповіла декільком людям, а також змушена була звернутися до лікарні, де їй наклали шви.

Друге зґвалтування, стверджує інша жертва, сталося 2015-го року в будинку актора. На той момент Кріс уже був одружений із Тарою Вілсон, від якої в нього двоє дітей: сини Кітс і Оріон.

Сам Кріс Нот спростовує всі звинувачення на свою адресу. У заяві для The Hollywood Reporter актор визнав, що він мав "зустріч за взаємною згодою" з двома жінками, але категорично спростував, що мало місце насильство.

"Звинувачення проти мене, висунуті людьми, з якими я зустрічався багато років, навіть десятиліть тому, категорично помилкові. Ці історії могли бути написані 30 років тому чи 30 днів тому. Але це межа, яку я не переступав. Зустрічі були узгодженими. Важко не сумніватися в термінах виходу цих історій. Я не знаю напевне, чому вони спливають зараз, але я знаю одне: я не нападав на цих жінок", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Кріс Нот привітав із днем народження українську співачку Ольгу Цибульську.