Крис Нот потерял $12 млн на фоне скандала с обвинениями в изнасиловании

Компания, специализирующаяся, среди прочего, на закупке напитков, произведенных знаменитостями, отказалась от сделки после громкого скандала с участием "Мистера Бига", посчитав ее "не имеющей смысла".

У 67-летнего американского актера Криса Нота, которого уже три женщины обвинили в изнасилованиях, прибавилось неприятностей. В этот раз от сделки на покупку текилы Noth's Ambhar производства компании, принадлежащей Ноту, отказалась Entertainment Arts Research, Inc. (EARI), компания по производству напитков из Невады, сообщает Daily Mail.

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"На данный момент для нас не имеет смысла продвигать эту сделку в свете претензий, к которым следует относиться со всей серьезностью. Тем не менее, мы продолжаем искать бренды спиртных напитков, которые соответствуют духу социальной ответственности EARI", – заявил генеральный директор компании Бернар Рубин, комментируя срыв сделки, которая принесла бы бизнесу Нота $12 млн.

[ + – ] "мистер Биг в рекламе текилы Фото: Chris Noth/Instagram

Алкогольный бренд актера не ответил на запрос журналистов о комментариях, хотя на сайте по прежнему представлена реклама с Крисом Нотом.

[ + – ] Крис Нот владеет компанией Noth's Ambhar по производству текилы Фото: Chris Noth/Instagram

Как известно, вскоре после выхода первой серии перезапуска "Секса в большом городе", где герой Нота, Джон Джеймс Престон, более известный как Мистер Биг, умирает от сердечного приступа после занятий на велотренажере, две женщины обвинили его в изнасилованиях, а недавно к ним присоединилась еще одна жертва. Все они утверждают, что Нот домогался их, а потом надругался над ними. Один из эпизодов имел место тогда, когда Крис был женат на матери своих двоих детей. Он также был обвинен в избиении и угрозах убить и изуродовать свою бывшую девушку, супермодель Беверли Джонсон в период с 1990 по 1995 год, согласно опубликованной в Интернете статье.

Знаменитость отрицает все обвинения в том, что секс был по принуждению и с применением силы, заявив об "обоюдном согласии". Тем не менее резонанс и "культура отмены" уже сделали свое дело. Компания Pelonon удалила вирусную рекламу с Крисом Нотом, а актерское агентство A3 Artists Agency разорвало с ним контракт.

Не осталась в стороне от скандала и жена актера Тара Уилсон, которая всерьез задумывается провести Рождество подальше от мужа.