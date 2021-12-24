Кріс Нот вперше з'явився на публіці після скандалу зі зґвалтуваннями

Попри те, що його кар'єра впала відразу, "Містер Біг" виглядав цілком задоволеним собою

67-річний американський актор Кріс Нот, навколо якого гримить скандал через кілька звинувачень у зґвалтуваннях та аб'юзі, вперше з'явився на публіці після того, як кілька жінок розповіли про те, що стали жертвами знаменитості. Його помітили під час прогулянки у Массачусетсі. Кріс Нот у відмінному настрої гуляв вулицею, а на запитання журналіста про звинувачення він усміхнувся і зазначив, що це все – "хибна інформація", пише Page Six

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Користувачі мережі не оцінили позитивного настрою Нота і вважають, що він повинен відповісти за скоєне.

[ + – ] Кріс Нот на прогулянці

Скандал навколо 67-річного американського актора Кріса Нота, відомого своєю роллю Містера Біга у проєкті "Секс у великому місті", розгорівся невдовзі після виходу першої серії сиквелу під назвою "І просто так", у якій його герой помирає після велотренування. Спочатку дві жінки звинуватили чоловіка у зґвалтуваннях, причому одній із потерпілих під час інциденту було 22 роки, а згодом і колишня кохана Нота, модель Беверлі Джонсон, звинуватила його в аб'юзі.

[ + – ] Колишня дівчина Кріса Нота модель Беверлі Джонсон Фото: Getty Images

Кріс Нот відкидав усі звинувачення та наполягав на взаємній згоді дівчат. Колеги-акторки із "Сексу у великому місті" не одразу прокоментували озвучену інформацію, але зрештою підтримали постраждалих у спільній заяві в соцмережах.

Продовження серіалу "Секс у великому місті" після багатьох років перерви, що отримало назву "І просто так", вийшло на екрані 10 грудня 2021 року. Фанати були незадоволені поворотом сюжету, у якому з фільму прибрали одного з найхаризматичніших героїв та залишили вдовою Керрі Бредшоу. Через смерть Містера Біга на тренажері Pelotоn акції компанії з виробництва спортивного інвентарю різко обвалилися. Маркетологи бренду швидко знайшли вирішення проблеми та зняли нову рекламу з живим містером Бігом та його тренером із серіалу, за сюжетом якої він розпочав нове життя зі своїм інструктором. Однак, після низки гучних звинувачень на адресу актора ролик видалили з мережі.

Раніше Фокус повідомляв, що дружина Кріса Нота приголомшена звісткою про сексуальне насильство з боку її чоловіка і має намір провести це Різдво окремо від нього.