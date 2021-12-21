Нарешті! Актриси із "Сексу у великому місті" прокоментували скандал із Крісом Нотом
Колеги Кріса Нота довго мовчали, але нарешті озвучили свою думку про те, що відбувається.
Скандал навколо актора Кріса Нота, якого вже три жінки звинуватили у зґвалтуваннях, продовжує набирати обертів. Вперше на нього відреагували і колеги Нота, виконавиці головних ролей у серіалі "Секс у великому місті" та його сиквелі "І просто так…" Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс та Синтія Ніксон.
У сторіс на своїй сторінці в Instagram Паркер опублікувала коротку заяву від імені всіх трьох.
"Ми глибоко засмучені звинуваченнями на адресу Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які вийшли вперед і поділилися своїм болючим досвідом. Ми знаємо, що це було дуже складно зробити, і дякуємо їм за це", – йдеться у повідомленні.
Персонаж Кріса Нота, "Містер Біг", був виведений із продовження серіалу вже у першій серії, коли він помирає від серцевого нападу після занять на тренажері. Через кілька днів дві жінки відкрито повідомили, що свого часу зазнали насильства з боку актора і багато ЗМІ припустили, що сценаристи могли щось дізнатися про пригоди Нота, що дозволило їм вчасно "прибрати" його з сиквелу, зберігши рейтинги.
За двома звинуваченнями було і третє, а в Інтернеті з'явилася стаття про колишню дівчину Кріса, яка розповідала, як він її бив кулаком в обличчя і погрожував убити її собаку.
Незважаючи на те, що актор заперечує факти зґвалтувань, стверджуючи, що секс був за взаємною згодою, резонанс уже зробив свою справу. Акторське агентство розірвало контракт з Нотом, компанія Peloton заархівувала рекламний ролик за його участю, а бренд Entertainment Arts Research, Inc., який займається алкогольними напоями, відмовився від угоди з компанією Кріса Нота з виробництва текіли на $12 млн, вважаючи угода такою, що не має сенсу.
Скандал вдарив і по особистому життю актора. Дружина Кріса та мати його двох дітей Тара Вілсон має намір зустрічати Різдво подалі від чоловіка.