Наконец-то! Актрисы из "Секса в большом городе" прокомментировали скандал с Крисом Нотом

Коллеги Криса Нота долго молчали, но наконец озвучили свое мнение о том, что происходит.

Скандал вокруг актера Криса Нота, которого уже три женщины обвини в изнасилованиях, продолжает набирать обороты. Впервые на него отреагировали и коллеги Нота, исполнительницы главных ролей в сериале "Секс в большом городе" и его сиквеле "И просто так…" Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

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В сторис на своей странице в Instagram Паркер опубликовала короткое заявление от имени всех троих.

"Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые вышли вперед и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это было очень сложно сделать, и благодарим их за это", – говорится в сообщении.

[ + – ] Коллективное заявление появилось в сторис Сары Джессики Паркер Фото: Скриншот

Персонаж Криса Нота, "Мистер Биг", был выведен из продолжения сериала уже в первой серии, когда он умирает от сердечного приступа после занятий на тренажере. Через несколько дней две женщины открыто сообщили, что в свое время подверглись насилию со стороны актера, и многие СМИ предположили, что сценаристы могли что-то узнать о похождениях Нота, что позволило им вовремя "убрать" его из сиквела, сохранив рейтинги.

За двумя обвинениями последовало и третье, а в Интернете появилась статья о бывшей девушке Криса, которая рассказывала, как он ее бил кулаком в лицо и грозился убить ее собаку.

Несмотря на то, что актер отрицает факты изнасилований, утверждая, что секс был по взаимному согласию, резонанс уже сделал свое дело. Актерское агентство разорвало контракт с Нотом, компания Peloton заархивировала рекламный ролик с его участием, а бренд Entertainment Arts Research, Inc., который занимается алкогольными напитками, отказался от сделки с компанией Криса Нота по производству текилы на $12 млн, посчитав сделку не имеющей смысла.

Скандал ударил и по личной жизни актера. Жена Криса и мать его двух детей Тара Уилсон намерена встречать Рождество подальше от мужа.