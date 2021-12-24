Крис Нот впервые появился на публике после скандала с изнасилованиями

Несмотря на то, что его карьера рухнула в одночасье, "Мистер Биг" выглядел вполне довольным собой.

67-летний американский актер Крис Нот, вокруг которого гремит скандал из-за нескольких обвинений в изнасилованиях и абьюзе, в первый раз появился на публике после того, как несколько женщин рассказали о том, что стали жертвами знаменитости. Его заметили во время прогулки в Массачусетсе. Крис Нот в отличном расположении духа гулял по улице, а на вопрос журналиста об обвинениях он улыбнулся и отметил, что это все – "ложная информация", пишет Page Six

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Пользователи Сети не оценили позитивный настрой Нота и считают, что он должен ответить за содеянное.

[ + – ] Крис Нот на прогулке

Скандал вокруг 67-летнего американского актера Криса Нота, известного своей ролью Мистера Бига в проекте "Секс в большом городе", разгорелся вскоре после выхода первой серии сиквела под названием "И просто так" в которой его герой умирает после велотренировки. Сначала две женщины обвинили мужчину в изнасилованиях, причем одной из потерпевших во время инцидента было 22 года, а спустя некоторое время и бывшая возлюбленная Нота, модель Беверли Джонсон, обвинила его в абьюзе.

Фото: Getty Images

Крис Нот отвергал все обвинения и настаивал на взаимном согласии девушек. Коллеги-актрисы из "Секса в большом городе" не сразу прокомментировали озвученную информацию, но в конце концов поддержали пострадавших в совместном заявлении в соцсетях.

Продолжение сериала "Секс в большом городе" после многих лет перерыва, получившего название "И просто так", вышло на экрану 10 декабря 2021 года. Фанаты были недовольны поворотом сюжета, в котором из фильма убрали одного из самых харизматичных героев и оставили вдовой Кэрри Брэдшоу. Из-за смерти Мистера Бига на тренажере Pelotin акции компании по производству спортивного инвентаря резко обвалились. Маркетологи бренда быстро нашли решение проблемы и сняли новую рекламу с живым мистером Бигом и его тренером из сериала, по сюжету которой он начал новую жизнь со своим инструктором. Однако после череды громких обвинений в адрес актера ролик удалили из Сети.

Ранее Фокус сообщал, что жена Криса Нота ошеломлена известием о сексуальном насилии со стороны ее мужа и намерена провести это Рождество отдельно от него.