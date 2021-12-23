Бывшая девушка Криса Нота заявляла на него в полицию еще 26 лет назад из-за угроз и избиений

С моделью Беверли Джонсон "мистер Биг" встречался еще в 1990-х

67-летний актер Крис Нот, исполнитель роли мистера Бига в культовом сериале "Секс в большом городе", очутился в центре скандала после того, как на экраны вышел сериал-сиквел "И просто так". Об этом пишет Page Six.

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Сначала две женщины, а потом еще одна обвинили его в изнасиловании. Актер уже оставил его агент, он лишился роли в сериале "Уравнитель", нескольких рекламных контрактов, в том числе и контракта на 12 миллионов долларов с компанией, производящей текилу, а его жена Тара Уилсон проведет Рождество отдельно от мужа.

Журналисты издания Page Six провели расследование и обнаружили, что первые обвинения в адрес Нота появились еще много лет назад. В 1995 году его девушка Беверли Джонсон, с которой Крис встречался с 1990 года, обратилась в полицию после того, как Нот напал на нее.

[ + – ] Заголовок: "Топ-модель избита звездой "Закона и порядка" Фото: Скриншот

"Крис Нот ударил меня кулаком в грудь, так что я не могла дышать. Он бил меня по лицу и телу, так что мне потом понадобилась медицинская помощь", — утверждала модель в заявлении.

Также она отметила, что 27 июля 1995 года Крис угрожал ее жизни, звонил по 25 раз в день, грозился убить и ее и ее собаку. Тогда суд запретил актеру приближаться к Джонсон и всей ее семье, звонить ей и вступать хоть в какой-то контакт.

Судья утвердил временный запретительный судебный приказ, и 3 октября 1995 года приказ был изменен на взаимный запретительный судебный приказ.

И Нот, и Джонсон согласились не "контактировать, нападать, бить, угрожать, избивать, звонить и нарушать покой друг друга". Они также согласились находиться на расстоянии не менее 500 ярдов друг от друга и любых членов семьи семей друг друга. Они также оговорили, что ни один из них не будет делать уничижительных заявлений в отношении другого.

В документах не была указана дата истечения срока действия постоянного судебного запрета, но в протоколе суда указано, что дело было закрыто 26 мая 2017 года.

[ + – ] Беверли Джонсон и Крис Нот Фото: Getty Images

За 26 лет громкий скандал забылся, но теперь, на волне оно снова оказалось в центре внимания. Сам Крис Нот инцидент прошлых лет пока никак не прокомментировал.

Напомним, жена Нота, Тара Уилсон сейчас находится в Лос-Анджелесе и очень расстроена из-за новостей о своем муже. Она намерена провести грядущее Рождество без него. Она в шоке от этого скандала, поскольку раньше даже не подозревала Криса Нота в насилии.

Отметим, что у супругов есть два сына: Орион и Китс. Последнему только исполнилось 18 месяцев.

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон прокомментировали скандал с Крисом Нотом, заявив, что "глубоко опечалены обвинениями" и поддерживают женщин, которые вышли вперед и поделились своим болезненным опытом.