Колишня дівчина Кріса Нота заявляла на нього в поліцію ще 26 років тому через погрози та побиття

З моделлю Беверлі Джонсон "містер Біг" зустрічався ще в 1990-х

67-річний актор Кріс Нот, виконавець ролі містера Біга в культовому серіалі "Секс у великому місті", опинився в центрі скандалу після того, як на екрани вийшов серіал-сиквел "І просто так". Про це пише Page Six.

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Спочатку дві жінки, а потім ще одна звинуватили його у зґвалтуванні. Актора уже залишив його агент, він втратив роль у серіалі "Зрівняльник", кількох рекламних контрактів, зокрема й контракту на 12 мільйонів доларів з компанією, що виробляє текілу, а його дружина Тара Вілсон проведе Різдво окремо від чоловіка.

Журналісти видання Page Six провели розслідування та виявили, що перші звинувачення на адресу Нота з'явилися ще багато років тому. У 1995 році його дівчина Беверлі Джонсон, з якою Кріс зустрічався з 1990 року, звернулася до поліції після того, як Нот напав на неї.

[ + – ] Заголовок: "Топмодель побита зіркою "Закону та порядку" Фото: Скриншот

"Кріс Нот ударив мене кулаком у груди так, що я не могла дихати. Він бив мене по обличчю і тілу, тому мені потім знадобилася медична допомога", — стверджувала модель у заяві.

Також вона зазначила, що 27 липня 1995 року Кріс погрожував її життю, телефонував по 25 разів на день, погрожував вбити її та її собаку. Тоді суд заборонив актору наближатися до Джонсон та всієї її сім'ї, телефонувати їй і вступати хоч у якийсь контакт.

Суддя затвердив тимчасовий заборонний судовий наказ, і 3 жовтня 1995 наказ був змінений на взаємний заборонний судовий наказ.

І Нот, і Джонсон погодилися не "контактувати, нападати, бити, загрожувати, бити, телефонувати та порушувати спокій одне одного". Вони також погодилися перебувати на відстані понад 500 ярдів одне від одного та будь-яких членів сім'ї сімей одне одного. Вони також зазначили, що жоден з них не робитиме зневажливих заяв щодо іншого.

У документах не було зазначено дату закінчення терміну дії постійної судової заборони, але в протоколі суду зазначено, що справу було закрито 26 травня 2017 року.

[ + – ] Беверлі Джонсон та Кріс Нот Фото: Getty Images

За 26 років гучний скандал забувся, але тепер, на хвилі він знову опинився в центрі уваги. Сам Кріс Нот інцидент минулих років поки що ніяк не прокоментував.

Нагадаємо, дружина Нота, Тара Вілсон наразі перебуває в Лос-Анджелесі і дуже засмучена через новини про свого чоловіка. Вона має намір провести наступне Різдво без нього. Вона шокована цим скандалом, оскільки раніше навіть не підозрювала Кріса Нота в насильстві.

Зазначимо, що в подружжя є два сини: Оріон та Кітс. Останньому виповнилося лише 18 місяців.

Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Синтія Ніксон прокоментували скандал з Крісом Нотом, заявивши, що "глибоко засмучені звинуваченнями" і підтримують жінок, які вийшли вперед і поділилися своїм болючим досвідом.