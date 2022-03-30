Редкий кадр: Сара Джессика Паркер показала публике всех своих детей

Актриса очень редко показывает детей, особенно младших, общественности, предпочитая прятать их от любопытных глаз.

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Актриса Сара Джессика Паркер очень редко показывает публике своих детей. И если 19-летний Джеймс еще иногда появляется вместе со своими родителями на красных дорожках, то 12-летние двойняшки Табита и Мэрион – очень редкие гости на мероприятиях, сообщает Today. Поэтому их появление на премьере бродвейского спектакля Нила Саймона Plaza Suite, в котором Сара и Мэттью Бродерик, супруг актрисы, играют главные роли, стало настоящей сенсацией.

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[ + – ] Джеймс с сестрами Лореттой и Табитой

На ковровой дорожке Джеймс позировал в классическом темном костюме, Мэрион выбрала розовый наряд из тюля, а Табита – черное кожаное платье. Сама мать семейства выглядела очень эффектно в воздушном розовом платье в пол с тюлем, усыпанным серебряными звездами. Платье было создано другом актрисы, дизайнером Прабалом Гурунгом, и напоминает наряды, которые носила героиня Паркер Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе".

Премьера спектакля – большое событие и для самой Сары Джессики Паркер, которая вышла на сцену впервые за 24 года. Она должна была состояться еще два года назад, однако из-за пандемии коронавируса все бродвейские шоу закрылись.

Спектакль состоит из трех актов, действие которых происходит в номере 719 The Plaza, и показывает три совершенно разных отношения, но в каждом из них представлены персонажи, которых играют Паркер и Бродерик.

[ + – ] Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик на одной сцене Фото: Getty Images

Сара и Мэттью женаты с 1997 года. По словам знаменитости, сохранение их брака "приятным и частным" является одним из ключей к долговечности их отношений:

"Мы выросли. У нас есть семья, у нас есть дети, у нас есть друзья, которые скончались, у нас есть отношения… Мы не говорим об этом, поэтому до сих пор наш союз силен".

Первенца Сара родила сама, когда ей было 37 лет, а вот появлением дочерей она обязана суррогатной матери.

В одном из интервью она признавалась, что после того, как Джеймс поступил в колледж, их дом опустел.

"За 7 дней. Один перешагнул порог своего первого года обучения в колледже. Две других – в 7-й класс. Дом другой. Мы другие. Мы им нужны больше. И гораздо меньше", ~ написала актриса в Instagram.

Напомним, в декабре прошлого года Сара уже выходила в свет с Джеймсом. Обыватели отмечают, что сын очень похож на свою знаменитую мать.