Рідкісний кадр: Сара Джессіка Паркер показала публіці всіх своїх дітей

Акторка дуже рідко показує дітей, особливо молодших, громадськості, воліючи ховати їх від цікавих очей.

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Акторка Сара Джессіка Паркер дуже рідко показує публіці своїх дітей. І якщо 19-річний Джеймс ще іноді з'являється разом зі своїми батьками на червоних доріжках, то 12-річні двійнята Табіта та Меріон – дуже нечасті гості на заходах, повідомляє Today. Тому їхня поява на прем'єрі бродвейського спектаклю Ніла Саймона Plaza Suite, у якому Сара та Метью Бродерік, чоловік актриси, грають головні ролі, стало справжньою сенсацією.

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[ + – ] Джеймс із сестрами Лореттою та Табітою

На килимовій доріжці Джеймс позував у класичному темному костюмі, Меріон обрала рожеве вбрання з тюлю, а Табіта – чорну шкіряну сукню. Сама мати сімейства мала дуже ефектний вигляд у повітряній рожевій сукні з тюлем, усипаним срібними зірками. Сукня була створена другом актриси, дизайнером Прабалом Гурунгом, і нагадує вбрання, яке носила героїня Паркер Керрі Бредшоу в серіалі "Секс у великому місті".

Прем'єра вистави – велика подія й для самої Сари Джессіки Паркер, яка вийшла на сцену вперше за 24 роки. П'єса мала відбутися ще два роки тому, проте через пандемію коронавірусу всі бродвейські шоу закрилися.

Вистава складається з трьох актів, дія яких відбувається в номері 719 The Plaza, і показує троє абсолютно різних стосунків, але в кожнмз із них представлені персонажі, яких грають Паркер і Бродерік.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер і Метью Бродерік на одній сцені Фото: Getty Images

Сара та Метью одружені з 1997 року. За словами знаменитості, збереження їхнього шлюбу "приємним і приватним" є одним із ключів довговічності їхніх стосунків:

"Ми виросли. У нас є сім'я, у нас є діти, у нас є друзі, які померли, у нас є стосунки... Ми не говоримо про це, тому досі наш союз сильний".

Первістка Сара народила сама, коли їй було 37 років, а ось появою дочок вона завдячує сурогатній матері.

В одному з інтерв'ю вона зізнавалася, що після того, як Джеймс вступив у коледж, їхній будинок спорожнів.

"За 7 днів. Один переступив поріг свого першого року навчання в коледжі. Дві інші – в 7-ий клас. Будинок інший. Ми інші. Ми їм потрібні більше. І набагато менше", — написала актриса в Instagram.

Нагадаємо, у грудні минулого року Сара вже виходила у світ із Джеймсом. Обивателі відзначають, що син дуже схожий на свою знамениту матір.