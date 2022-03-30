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Рідкісний кадр: Сара Джессіка Паркер показала публіці всіх своїх дітей

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Метью Бродерік і Сара Джессіка Паркер
Фото: Getty Images | Сара Джессіка Паркер із чоловіком Метью Бродеріком

Акторка дуже рідко показує дітей, особливо молодших, громадськості, воліючи ховати їх від цікавих очей.

Акторка Сара Джессіка Паркер дуже рідко показує публіці своїх дітей. І якщо 19-річний Джеймс ще іноді з'являється разом зі своїми батьками на червоних доріжках, то 12-річні двійнята Табіта та Меріон – дуже нечасті гості на заходах, повідомляє Today. Тому їхня поява на прем'єрі бродвейського спектаклю Ніла Саймона Plaza Suite, у якому Сара та Метью Бродерік, чоловік актриси, грають головні ролі, стало справжньою сенсацією.

Джеймс із сестрами Лореттою та Табітою

На килимовій доріжці Джеймс позував у класичному темному костюмі, Меріон обрала рожеве вбрання з тюлю, а Табіта – чорну шкіряну сукню. Сама мати сімейства мала дуже ефектний вигляд у повітряній рожевій сукні з тюлем, усипаним срібними зірками. Сукня була створена другом актриси, дизайнером Прабалом Гурунгом, і нагадує вбрання, яке носила героїня Паркер Керрі Бредшоу в серіалі "Секс у великому місті".

Прем'єра вистави – велика подія й для самої Сари Джессіки Паркер, яка вийшла на сцену вперше за 24 роки. П'єса мала відбутися ще два роки тому, проте через пандемію коронавірусу всі бродвейські шоу закрилися.

Вистава складається з трьох актів, дія яких відбувається в номері 719 The Plaza, і показує троє абсолютно різних стосунків, але в кожнмз із них представлені персонажі, яких грають Паркер і Бродерік.

Сара Джессіка Паркер і Метью Бродерік
Сара Джессіка Паркер і Метью Бродерік на одній сцені
Фото: Getty Images

Сара та Метью одружені з 1997 року. За словами знаменитості, збереження їхнього шлюбу "приємним і приватним" є одним із ключів довговічності їхніх стосунків:

"Ми виросли. У нас є сім'я, у нас є діти, у нас є друзі, які померли, у нас є стосунки... Ми не говоримо про це, тому досі наш союз сильний".

Первістка Сара народила сама, коли їй було 37 років, а ось появою дочок вона завдячує сурогатній матері.

В одному з інтерв'ю вона зізнавалася, що після того, як Джеймс вступив у коледж, їхній будинок спорожнів.

"За 7 днів. Один переступив поріг свого першого року навчання в коледжі. Дві інші – в 7-ий клас. Будинок інший. Ми інші. Ми їм потрібні більше. І набагато менше", — написала актриса в Instagram.

Нагадаємо, у грудні минулого року Сара вже виходила у світ із Джеймсом. Обивателі відзначають, що син дуже схожий на свою знамениту матір.