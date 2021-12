Сара Джессіка Паркер вийшла у світ з чоловіком і дорослим сином

На прем'єрі And Just Like That… виконавиця ролі Кері Бредшоу виглядала надзвичайно в розкішному вбранні від знаменитого кутюр'є.

56-річна американська актриса Сара Джесіка Паркер з'явилася на прем'єрі сиквелу "Сексу у великому місті" під назвою "І просто так" (And Just Like That…) у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку у супроводі чоловіка, актора Меттью Бродеріка, та 19 -літнього сина Джеймса Вілкі, пише People.

Сімейство із задоволенням позувало на червоній доріжці, тримаючись за руки. І батько, і син були одягнені у традиційні костюми: у Метью був чорний, а у Джеймса – темно-сірий. А ось Сара Джессіка Паркер буквально блищала у розкішному вбранні. Для появи вона вибрала нестандартну вечірню сукню, розшиту бісером, і з вирізом формі серця, і накидку. Усі – від Oscar de la Renta.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер у вбранні від Oscar de la Renta

Наряд також мав пишну спідницю з тюлю в рожевому кольорі, що виступала з розрізу в сірій тканині. Паркер поєднувала вбрання з парою яскраво-рожевих туфель на шпильці зі своєї колекції SJP та блискучими прикрасами від Fred Leighton, Larkspur та Hawk.

Прем'єра And Just Like That стартує 9 грудня увечері на каналі HBO Max. У довгоочікуваному продовженні "Сексу у великому місті" знову з'являться Синтія Ніксон, Крістіна Девіс, Кріс Нот, Джон Корбетт, Бріджіт Мойнахен та багато інших.

Сара Джессіка Паркер грає ту саму Керрі Бредшоу. Тепер вона – подкастер, що розповідає про стосунки. За сюжетом, вона, Міранда Хоббс та Шарлотта Йорк Голденблатт пройшли "шлях від складної реальності життя та дружби у віці 30 років до ще більш складної реальності життя та дружби у віці 50 років".

[ + – ] Меттью Бродерік, Сара Джессіка Паркер та їхній син Джеймс Вілкі

Незважаючи на те, що остання серія "Сексу у великому місті" вийшла ще 2004 року, історія все ще продовжує привертати увагу.

"Я думаю, що молоді жінки, як і раніше, пов'язані з цією історією. Йдеться про набуття дружби, яка має значення, пошук роботи, яка приносить вам задоволення, і пошуку кохання, навіть коли воно тягне вас, закривавлених, по вулиці... У цьому "Сексі у великому місті" все ще багато сексу", — розповідала Сара в інтерв'ю Vogue.

Раніше стало відомо, скільки грошей отримали героїні серіалу за участь у зйомках. Також стало відомо, куди, за сценарієм, поділася четверта подруга Саманта Джонс.